Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Уфе! Вы узнаете интересные факты о городе, его истории и культуре. Прогулка начнётся с Гостиного Двора, затем вы увидите театр оперы и балета, Советскую площадь и другие знаковые места. В завершение экскурсии вас ждёт вид на реку Белая и памятник Салавату Юлаеву. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри

Описание экскурсии

Жизнь и культура многоликого города

Во время прогулки я расскажу вам интересные факты, покажу местные «приколы» и подскажу, где мы, жители, покупаем самый полезный и вкусный мёд (совершенно секретно!). Вы узнаете, как появился город, почему Уфа называется Уфой и кто такие башкиры.

Уфа за 2 часа

Мы начнём экскурсию с Гостиного Двора — излюбленного места уфимских блогеров. Пройдём мимо театра оперы и балета, который известен на весь мир благодаря одному танцору. А на Советской площади вы услышите о судьбе местного героя с тяжёлым детством.

Вы увидите:

Фонтан «7 девушек»

Башкирский драматический театр им. Мажита Гафури

Доходный дом Видинеева

Йэшлек-хауз — дом купца Костерина

Штаб 25-й Чапаевской дивизии

Памятник Салавату Юлаеву

И многое другое!