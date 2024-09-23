С башкиркой по Уфе

Приглашаю вас на знакомство с Уфой! Узнайте неожиданные факты, посетите основные достопримечательности и откройте секреты местных жителей
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Уфе! Вы узнаете интересные факты о городе, его истории и культуре.

Прогулка начнётся с Гостиного Двора, затем вы увидите театр оперы и балета, Советскую площадь и другие знаковые места. В завершение экскурсии вас ждёт вид на реку Белая и памятник Салавату Юлаеву. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри
4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Уфы
  • 🏛️ Посетить главные достопримечательности
  • 🎭 Увидеть знаменитый театр оперы и балета
  • 🌉 Полюбоваться видами на реку Белая
  • 🤫 Узнать секреты местных жителей
    • С башкиркой по Уфе
    С башкиркой по Уфе
    С башкиркой по Уфе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Фонтан «7 девушек»
  • Башкирский драматический театр им. Мажита Гафури
  • Доходный дом Видинеева
  • Йэшлек-хауз - дом купца Костерина
  • Штаб 25-й Чапаевской дивизии
  • Памятник Салавату Юлаеву

    • Описание экскурсии

    Жизнь и культура многоликого города

    Во время прогулки я расскажу вам интересные факты, покажу местные «приколы» и подскажу, где мы, жители, покупаем самый полезный и вкусный мёд (совершенно секретно!). Вы узнаете, как появился город, почему Уфа называется Уфой и кто такие башкиры.

    Уфа за 2 часа

    Мы начнём экскурсию с Гостиного Двора — излюбленного места уфимских блогеров. Пройдём мимо театра оперы и балета, который известен на весь мир благодаря одному танцору. А на Советской площади вы услышите о судьбе местного героя с тяжёлым детством.

    Вы увидите:

    • Фонтан «7 девушек»
    • Башкирский драматический театр им. Мажита Гафури
    • Доходный дом Видинеева
    • Йэшлек-хауз — дом купца Костерина
    • Штаб 25-й Чапаевской дивизии
    • Памятник Салавату Юлаеву

    И многое другое!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Гостиного Двора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Надежда
    23 сен 2024
    Язгуль, спасибо за экскурсию! Даже подростки заинтересовались и им понравилось:)
    Е
    18 сен 2024
    Язгуль провела для нас с мужем очень интересную экскурсию по Уфе. Город раскрылся для нас, Язгуль показала нам места, до которых мы сами не дошли бы или проходя мимо не
    читать дальше

    оценили значимости, потому что только местные жители, и далеко не все, знают о секретиках Уфы. Очень интересно Язгуль рассказывает о башкирских традициях, истории Башкирии. Сама Язгуль очень красивая и улыбчивая, очень приятно было с ней общаться. Спасибо ей за рекомедацию ресторана с башкирской кухней! Спасибо большое Язгуль за помощь в организации поездки по Красные скалы! Мы остались в восторге от посещения Уфы.

    З
    6 сен 2024
    Умничка, Язгуль.
    Сделала такую прокачку пенсионерке и ее молодым и тучным подружкам.
    Ахали, охали и Уфали, но успевали бежать за нею и получили массу интересной информации.
    Понравилась экскурсия, даже увидела и услышала взгляд молодого поколения на историю.
    Благодарю, Язгуль за доверие, сел телефон, не смогла рассчитаться на месте, перевела деньги только вечером ей. Прошу прощения за предоставленное волнение.
    Думаю и дальше пользоваться вашими услугами.

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