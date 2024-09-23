Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Уфе! Вы узнаете интересные факты о городе, его истории и культуре.
Прогулка начнётся с Гостиного Двора, затем вы увидите театр оперы и балета, Советскую площадь и другие знаковые места. В завершение экскурсии вас ждёт вид на реку Белая и памятник Салавату Юлаеву. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри
Прогулка начнётся с Гостиного Двора, затем вы увидите театр оперы и балета, Советскую площадь и другие знаковые места. В завершение экскурсии вас ждёт вид на реку Белая и памятник Салавату Юлаеву. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Жизнь и культура многоликого города
Во время прогулки я расскажу вам интересные факты, покажу местные «приколы» и подскажу, где мы, жители, покупаем самый полезный и вкусный мёд (совершенно секретно!). Вы узнаете, как появился город, почему Уфа называется Уфой и кто такие башкиры.
Уфа за 2 часа
Мы начнём экскурсию с Гостиного Двора — излюбленного места уфимских блогеров. Пройдём мимо театра оперы и балета, который известен на весь мир благодаря одному танцору. А на Советской площади вы услышите о судьбе местного героя с тяжёлым детством.
Вы увидите:
- Фонтан «7 девушек»
- Башкирский драматический театр им. Мажита Гафури
- Доходный дом Видинеева
- Йэшлек-хауз — дом купца Костерина
- Штаб 25-й Чапаевской дивизии
- Памятник Салавату Юлаеву
И многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Язгуль. С детства я представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
23 сен 2024
Язгуль, спасибо за экскурсию! Даже подростки заинтересовались и им понравилось:)
Е
Екатерина
18 сен 2024
Язгуль провела для нас с мужем очень интересную экскурсию по Уфе. Город раскрылся для нас, Язгуль показала нам места, до которых мы сами не дошли бы или проходя мимо не
З
Заира
6 сен 2024
Умничка, Язгуль.
Сделала такую прокачку пенсионерке и ее молодым и тучным подружкам.
Ахали, охали и Уфали, но успевали бежать за нею и получили массу интересной информации.
Понравилась экскурсия, даже увидела и услышала взгляд молодого поколения на историю.
Благодарю, Язгуль за доверие, сел телефон, не смогла рассчитаться на месте, перевела деньги только вечером ей. Прошу прощения за предоставленное волнение.
Думаю и дальше пользоваться вашими услугами.
Сделала такую прокачку пенсионерке и ее молодым и тучным подружкам.
Ахали, охали и Уфали, но успевали бежать за нею и получили массу интересной информации.
Понравилась экскурсия, даже увидела и услышала взгляд молодого поколения на историю.
Благодарю, Язгуль за доверие, сел телефон, не смогла рассчитаться на месте, перевела деньги только вечером ей. Прошу прощения за предоставленное волнение.
Думаю и дальше пользоваться вашими услугами.
Входит в следующие категории Уфы
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