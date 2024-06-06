Арт-КВАДРАТ – экскурсии в Уфе

Найдено 8 экскурсий в категории «Арт-КВАДРАТ» в Уфе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа: первые впечатления
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
53 отзыва
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900 за всё до 5 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Уфе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000 за всё до 6 чел.
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
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    гид Римма показала красоту и величие города,мы получили не только информацию,но и позитив,почувствовали атмосферу прониклись историческими фактами,. спасибо ей огромное. Рекомендуем эту экскурсию!!

    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания
  • Э
    Эльмира
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Нам всё очень понравилось
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Уфа многоликая
    Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
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    интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Арт-КВАДРАТ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Уфа: первые впечатления
  2. Вечерняя Уфа на автомобиле
  3. Об Уфе - с любовью
  4. Уфа многоликая
  5. «Арт-квадрат» - путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Арт-КВАДРАТ" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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