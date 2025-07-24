Приглашаем вас на удивительную экскурсию в Национальный парк Зюраткуль — место неповторимой красоты и разнообразия живой природы.
Откройте для себя пейзажи хребта Зюраткуль, удивительные озера и встречу с медведями, лосеми и другими животными. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения в гармонии с природой!
Откройте для себя пейзажи хребта Зюраткуль, удивительные озера и встречу с медведями, лосеми и другими животными. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения в гармонии с природой!
Описание трансфер
Дорогие любители природы и путешествийМы приглашаем вас на захватывающее приключение в самую высокогорную часть Челябинской области — в удивительный Национальный парк Зюраткуль! Это место, где встречаются неповторимая красота природы и удивительное разнообразие живых существ. На территории парка вас ждут необыкновенные пейзажи, которые можно увидеть с высоты хребта Зюраткуль, а также изумительные озера, в том числе одноименное озеро, которое восхищает своей чистотой и красотой. В ходе экскурсии вы сможете ознакомиться с богатым биоразнообразием этого уголка природы: 15 памятников природы, более 150 видов птиц, 44 вида млекопитающих и 650 видов растений ждут вас на своей территории. И не забудьте подготовиться к встрече с медведями, лосеми, зайцами, белками, норками, куницами и рыжей лисицей — они также обитают здесь, придавая этому месту особое очарование! Более того, мы предоставим вам уникальную возможность посетить мараловое хозяйство и узнать о жизни этих прекрасных животных. Что вы увидите:• Озеро Зюраткуль — самое высокогорное на Урале, оно находится на высоте 724 метра. В озеро впадает несколько небольших рек и ручьев, а вытекает одна река — Большая Сатка. Считается, что названию Зюраткуль произошло от «ерэк» – «сердце» и «кул» – «озеро». Форма озера действительно, напоминает сердце. С озера прекрасно виден и одноименный хребет Зюраткуль.
- Хребет Зюраткуль, поднимитесь к его вершине по экотропе протяженностью 10 км, в обе стороны. Вплоть до подножия хребта ведет обустроенная тропа с настилом и беседками, что обеспечивает легкий и комфортный подъем. Набор высоты составляет около 460 метров по вертикали. Тропа начинается в лесах смешанного типа. Далее попадаем в темнохвойную елово-пихтовую тайгу. После таежной зоны начинаются субальпийские луга с разнотравьем. Далее вам придется преодолеть курумник. С вершины вам откроются не забываемые виды, поражающие своим великолепием и разнообразием на горные хребты Зюраткуль с севера на юг:.
- Безымянные вершины (1160,1 и 1076,5 м), • группа останцев Медведи (1175 м) -высшая точка хребта, • гора Голая сопка (1055,6 м). Сам хребет Зюраткуль сложен светлым кварцем, это и есть каменные останцы, которые называют «медведями».
- Мараловое хозяйство, будет прекрасным бонусом после покорения вершины, где вы сможете покормить маралов и сделать с ними не забываемые фотографии.
суббота, воскресенье с 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Зюраткуль
- Хребет Зюраткуль
- Горные хребты Зюраткуль с севера на юг:
- Безымянные вершины (1160,1 и 1076,5 м)
- Группа останцев Медведи (1175 м) - высшая точка хребта
- Гора Голая сопка (1055,6 м)
- Мараловое хозяйство
Что включено
- Трансфер по маршруту (420 км в обе стороны)
- Обед
- Входные билеты на территорию заповедника
- Сопровождение инструктора
- Палки для скандинавской ходьбы каждому участнику путешествия
- Перчатки для подъема по курумнику
- Возрастные ограничения 9+
Что не входит в цену
- Расходы на сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из любого удобного места клиента
Завершение: Доставим в любое место заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье с 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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