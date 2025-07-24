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Приглашаем вас на удивительную экскурсию в Национальный парк Зюраткуль — место неповторимой красоты и разнообразия живой природы.



Откройте для себя пейзажи хребта Зюраткуль, удивительные озера и встречу с медведями, лосеми и другими животными. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения в гармонии с природой!