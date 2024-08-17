Небольшое релакс-путешествие к Голубому озеру под Уфой. Изумрудно-синий водоём не замерзает даже зимой благодаря подземным источникам. Круглогодичная температура воды от +3 до +7 градусов. Зарядитесь природной энергией и дополните впечатления расслабляющим отдыхом в термах у озера. В стоимость включены трансфер на автомобиле Subaru Forester, услуги гида, посещение терм и обед. Путешествие подарит вам полную перезагрузку и незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Трансфер на автомобиле Subaru Forester
- 🛁 Посещение двух разных бань
- 🍽 Вкусный обед включён
- 🌿 Прогулка по живописным окрестностям
- 🧘 Полная перезагрузка и релакс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Известняковые скалы
Описание экскурсии
Голубое озеро
Мы прогуляемся по живописным окрестностям озера, полюбуемся известняковыми скалами и, возможно, встретим любопытных сусликов.
Термы
Затем вы отдохнёте в банном комплексе рядом с озером. Побываете в двух разных банях, расслабитесь в купели. В качестве приятного бонуса прилагаются тишина, свежий воздух и полная перезагрузка. После прогулки на природе и отдыха в термах вкусно пообедаете.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Subaru Forester, услуги гида, посещение терм и обед
- Дорога до первой локации займёт 1 час
- Бани общие для мужчин и женщин
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я ведущая праздников и дипломированный гид по Башкортостану. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным краем, поделюсь его историей, культурой и тайнами.Задать вопрос
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