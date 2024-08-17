Небольшое релакс-путешествие к Голубому озеру под Уфой. Изумрудно-синий водоём не замерзает даже зимой благодаря подземным источникам. Круглогодичная температура воды от +3 до +7 градусов. Зарядитесь природной энергией и дополните впечатления расслабляющим отдыхом в термах у озера. В стоимость включены трансфер на автомобиле Subaru Forester, услуги гида, посещение терм и обед. Путешествие подарит вам полную перезагрузку и незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 4750 ₽ за человека, если вас больше

от 15 000 ₽ за 1-3 человека или 4750 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Голубое озеро

Мы прогуляемся по живописным окрестностям озера, полюбуемся известняковыми скалами и, возможно, встретим любопытных сусликов.

Термы

Затем вы отдохнёте в банном комплексе рядом с озером. Побываете в двух разных банях, расслабитесь в купели. В качестве приятного бонуса прилагаются тишина, свежий воздух и полная перезагрузка. После прогулки на природе и отдыха в термах вкусно пообедаете.

Организационные детали