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пообщаться, очень вкусно готовит) Накормила и напоила до отвала, показала свой огромный сад, кучу цветов, живность во дворе. Детям из живности больше всего понравились мышка в аквариуме и собачка Фокс. Научила готовить местные вкусняшки и провела мастер класс по изготовлению местной поделки. Какой поделки? - приезжайте и узнаете)))