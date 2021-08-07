Индивидуальная
Мотоэкскурсия по Уфе
Почувствуйте дух Уфы, прокатившись на мотоцикле по ее историческим и современным улицам. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Ждём весны)
11 апр в 18:00
12 апр в 10:00
от 6400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Озеро Тургояк и горный парк Бажова
Откройте для себя кристально чистое озеро Тургояк и живописный парк Бажова. Путешествие обещает незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Ул. 50 лет октября, д. 9
Расписание: По согласованию с гидом.
7 апр в 06:00
8 апр в 06:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по лесам и горам
Начало: Уфа, ул. Юрия Гагарина, 16
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
7 апр в 09:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай7 августа 2021В гости к бабушке в СтерлибашевоПо маршруту движения посетили огромное количество локаций, где познакомились с живой историей Башкирии. Сама бабушка - просто очаровательна: очень любит
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Туры выходного дня»
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