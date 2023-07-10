Трансфер в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Уфе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
25 июня в 09:45
26 июня в 09:45
45 800 за всё до 3 чел.
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Индивидуальная
5 часов
Увлекательный трансфер к Зянгяр куль - насладитесь красотой и кумысом
Насладитесь комфортным трансфером к Голубому озеру, где вас ждут живописные виды, оздоровительные процедуры и вкусный кумыс. Отличный выбор для отдыха
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
Расписание: По воскресеньям в 12:00
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
15 800 за всё до 3 чел.
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Индивидуальная
12 часов
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: По понедельникам в 12:00
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
39 900 за всё до 3 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
  2. Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
  3. Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
  4. Айгир: жемчужина Башкортостана
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 45 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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