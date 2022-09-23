Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря

Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет Вас

Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет Вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете в утренней дымке скальные утесы действительно приобретают розовый цвет.

По одной из версий, такой оттенок породам придают окаменелые водоросли, росшие в этих местах 2,5 млрд. лет назад. Тогда они обитали в Рифейском море, которое плескалось на месте здешних гор. Море исчезло, а вот известковые наслоения дна остались, со временем превратившись в возвышенность. До сих пор внимательный турист на камнях может найти отпечатки водорослей.
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Живописные пейзажи четырех районов Башкортостана
  • Реки Инзер и Белая
  • Розовые скалы
  • Санаторий Ассы
  • Медовая пасека в деревне Бриш
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О Розовых скалах

Достопримечательность находится на северо-западе Белорецкого района, на правом берегу реки Инзер, между населенными пунктами Ассы и Бриштмак. Расстояние от Уфы до Розовых скал — 210 км. На машине его можно преодолеть за 2,5 — 3 часа времени.
На относительно близком расстоянии от Розовых скал пробивается около десяти источников с соленой минеральной водой. В связи с этим в нескольких километрах от достопримечательности в 2001 году был открыт санаторий Ассы, который быстро стал популярным не только в районе, но и далеко за его пределами. Здесь мы сможем отдохнуть, перекусить и искупаться в горной реке в зависимости от погодных условий и времени года.
Подъем к скалам несложный, но во время преодоления маршрута туристам стоит быть предельно аккуратными, обрывы на вершинах не ограждены, а тропы никак не оборудованы.
Вас ждут три смотровые площадки. С каждой из них открывается великолепная панорама на изгиб реки Инзер и местный пейзаж.
Забраться на вершину скальных утесов возможно по натоптанным тропам, идущим сбоку от достопримечательности. Начинаются они за домиком обходчиков, возле столба линии электропередач. Здесь есть крутой каменный подъем, сразу за будкой, и немного левее более удобный, пологий, ведущий по тропинке среди кустов в лес.
Поднимаясь на вторую смотровую площадку, поймете, что Розовые скалы становятся еще чуть ближе. Площадь обзора увеличится и станет видно, как далеко простирается лесной массив. Нумерация смотровых условная, так как любая тропа, которая уходит вправо от основной тропинки, ведет к обрыву.
К третьей смотровой площадке подниматься сложно, но это того стоит. Этот подъем очень скользкий и крутой, во время восхождения на него часто съезжают ноги. Поднимаясь, стоит держаться немного левее основной тропы. Там есть за что цепляться, но при себе нужно иметь перчатки и удобные кроссовки. В целом при хорошей погоде полноценный подъем возможен даже для не очень спортивного человека.

По понедельникам в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер (до 430 км, туда и обратно)
  • Лежак, коврик, столик
Что не входит
  • Перчатки
  • Обед (от 150 руб.)
  • Детское кресло/бустер
  • Гид на скалах
  • Сувениры (от 50 руб.)
  • Дополнительное время (1 час/1500 руб.)
Место начала и завершения?
Улица Пушкина, 94, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Если маршрут рассчитан на один день, то вот примерный список необходимых вещей:
  • Перчатки (тряпочные / садовые).
  • Кроме того, что надето, надо прихватить запасную одежду и обувь. Особенно это актуально для тех, кто совершает вылазку весной. Талый снег в ботинках – не самое приятное дополнение к походу.
  • Хорошо бы взять какой-нибудь перекус, чтобы можно было иногда пожевать на ходу.
  • Не помешает наличие туристического коврика или какого-нибудь его подобия – очень пригодится на привале.
  • Питьевую воду лучше брать в больших количествах.
  • Фотоаппарат нужен обязательно, ибо не запечатлеть такие потрясающие виды просто непростительно.
  • Приезжать полюбоваться на местные красоты можно круглый год. Но надо учитывать, что зимой температура в этом районе временами опускается до минус 20 градусов. Зато Розовые скалы в снегу необычайно красивы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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