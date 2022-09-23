О Розовых скалах

Достопримечательность находится на северо-западе Белорецкого района, на правом берегу реки Инзер, между населенными пунктами Ассы и Бриштмак. Расстояние от Уфы до Розовых скал — 210 км. На машине его можно преодолеть за 2,5 — 3 часа времени.

На относительно близком расстоянии от Розовых скал пробивается около десяти источников с соленой минеральной водой. В связи с этим в нескольких километрах от достопримечательности в 2001 году был открыт санаторий Ассы, который быстро стал популярным не только в районе, но и далеко за его пределами. Здесь мы сможем отдохнуть, перекусить и искупаться в горной реке в зависимости от погодных условий и времени года.

Подъем к скалам несложный, но во время преодоления маршрута туристам стоит быть предельно аккуратными, обрывы на вершинах не ограждены, а тропы никак не оборудованы.

Вас ждут три смотровые площадки. С каждой из них открывается великолепная панорама на изгиб реки Инзер и местный пейзаж.

Забраться на вершину скальных утесов возможно по натоптанным тропам, идущим сбоку от достопримечательности. Начинаются они за домиком обходчиков, возле столба линии электропередач. Здесь есть крутой каменный подъем, сразу за будкой, и немного левее более удобный, пологий, ведущий по тропинке среди кустов в лес.

Поднимаясь на вторую смотровую площадку, поймете, что Розовые скалы становятся еще чуть ближе. Площадь обзора увеличится и станет видно, как далеко простирается лесной массив. Нумерация смотровых условная, так как любая тропа, которая уходит вправо от основной тропинки, ведет к обрыву.

К третьей смотровой площадке подниматься сложно, но это того стоит. Этот подъем очень скользкий и крутой, во время восхождения на него часто съезжают ноги. Поднимаясь, стоит держаться немного левее основной тропы. Там есть за что цепляться, но при себе нужно иметь перчатки и удобные кроссовки. В целом при хорошей погоде полноценный подъем возможен даже для не очень спортивного человека.