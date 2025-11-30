Этот маршрут предлагает уникальную возможность посетить Свято-Георгиевский монастырь с его чудотворными мощами и родник Красный Ключ - самый мощный в России.
Вы сможете насладиться атмосферой благодати, набрать святой воды и узнать, почему "Белый Ключ" стал "Красным".
Путешествие на комфортабельном автомобиле с гидом-водителем позволит полностью погрузиться в историю и легенды этих мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древнего монастыря
- 💧 Уникальный родник Красный Ключ
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📜 Интересные легенды и истории
- 🌿 Природная красота и спокойствие
Что можно увидеть
- Свято-Георгиевский монастырь
- Красный Ключ
Описание экскурсии
9:00–11:00 — дорога из Уфы
11:00–12:00 — Свято-Георгиевский мужской монастырь
Его архитектура воплощает лучшие традиции византийского стиля. Это место силы, где уже более века верующие обретают исцеление и духовное утешение. Вы увидите мощи 50 святых, включая редкую святыню — башмачок Спиридона Тримифунтского, известного своими чудесами. Сможете набрать святой воды и насладиться атмосферой благодати среди живописной природы.
12:00–13:00 — обед (за отдельную плату)
13:00–14:00 — переезд в Красный Ключ
По пути вы увидите гидроэлектростанцию Павловского водохранилища — впечатляющее инженерное сооружение.
14:00–16:00 — родник Красный Ключ
Один из самых загадочных источников России. Вы узнаете:
- почему когда-то «Белый Ключ» стал «Красным» и какие легенды с этим связаны
- чем этот родник выделяется среди других — его называют самым мощным в стране
У родника есть оборудованная купель: если будет желание, сможете окунуться в его ледяные воды (+5°C).
16:00–18:00 — обратная дорога в Уфу
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- На территорию храма надо заходить в закрытой одежде, для женщин на входе есть платки и юбки
- Обед в одном из местных кафе башкирской кухни оплачивается отдельно (от 500 ₽ с чел.)
- С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зорге
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам.
