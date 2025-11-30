Этот маршрут предлагает уникальную возможность посетить Свято-Георгиевский монастырь с его чудотворными мощами и родник Красный Ключ - самый мощный в России. Вы сможете насладиться атмосферой благодати, набрать святой воды и узнать, почему "Белый Ключ" стал "Красным". Путешествие на комфортабельном автомобиле с гидом-водителем позволит полностью погрузиться в историю и легенды этих мест

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00–11:00 — дорога из Уфы

11:00–12:00 — Свято-Георгиевский мужской монастырь

Его архитектура воплощает лучшие традиции византийского стиля. Это место силы, где уже более века верующие обретают исцеление и духовное утешение. Вы увидите мощи 50 святых, включая редкую святыню — башмачок Спиридона Тримифунтского, известного своими чудесами. Сможете набрать святой воды и насладиться атмосферой благодати среди живописной природы.

12:00–13:00 — обед (за отдельную плату)

13:00–14:00 — переезд в Красный Ключ

По пути вы увидите гидроэлектростанцию Павловского водохранилища — впечатляющее инженерное сооружение.

14:00–16:00 — родник Красный Ключ

Один из самых загадочных источников России. Вы узнаете:

почему когда-то «Белый Ключ» стал «Красным» и какие легенды с этим связаны

чем этот родник выделяется среди других — его называют самым мощным в стране

У родника есть оборудованная купель: если будет желание, сможете окунуться в его ледяные воды (+5°C).

16:00–18:00 — обратная дорога в Уфу

Организационные детали