Едем к природным жемчужинам Башкирии — скале Уклы-Кая и Абзановскому водопаду.
Вы прогуляетесь по живописным тропам, подниметесь на смотровые площадки, увидите древние пещеры и, если захотите, искупаетесь в чистых горных реках Зилим и Инзер. А ещё насладитесь простором Уральского предгорья и узнаете легенды этих мест.
Вы прогуляетесь по живописным тропам, подниметесь на смотровые площадки, увидите древние пещеры и, если захотите, искупаетесь в чистых горных реках Зилим и Инзер. А ещё насладитесь простором Уральского предгорья и узнаете легенды этих мест.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Уфы
Отправимся к живописным местам Башкирии. По дороге вы услышите о природе региона и его особенностях.
11:00 — прибытие к скале Уклы-Кая
Это одна из самых красивых точек на реке Зилим. Здесь вы:
- прогуляетесь по мосту через чистую реку
- подниметесь на смотровую площадку с панорамой скалы и окрестностей (только в тёплый сезон)
- узнаете о древних породах и пещерах возрастом до 2 млн лет
- по желанию искупаетесь в реке
14:00–15:00 — обед и отдых
По желанию устроим пикник с видом на скалу или пообедаем на турбазе. Также можно добавить часовую прогулку на лошадях.
15:00–16:00 — переезд к Абзановскому водопаду
16:00–17:00 — прогулка у водопада
Вы увидите Плакучий камень и сам водопад, который по-разному выглядит в разное время года. А ещё:
- прогуляетесь по окрестностям и насладитесь природой
- если захотите, искупаетесь в реке Инзер
- узнаете, почему водопад считается природным памятником
17:00–18:00 — дорога в Уфу
Организационные детали
- Маршрут без подъёма на скалу доступен для детей любого возраста, с подъёмом — от 10 лет. Зимой мы не поднимаемся из-за погоды: вместо этого можно покататься на лошадях — от 2500 ₽ за чел.
- Едем на Renault Kaptur или Honda CR-V. Детское кресло или бустер — по запросу
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
- Если планируете купаться, берите с собой купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 515 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «К скале Уклы-Кая и Абзановскому водопаду - из Уфы»
Индивидуальная
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Влюбиться в горы, сделать невероятные фото со смотровых и покормить диких птиц (если они разрешат)
Начало: Железнодорожный вокзал
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 16 000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: Проспект Октября, 94
29 мая в 20:00
5 июн в 20:00
1770 ₽ за человека
Индивидуальная
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Полюбоваться красотами ущелья, взобраться на гору и священный шихан за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 26 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
22 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 17 500 ₽ за экскурсию