Едем к природным жемчужинам Башкирии — скале Уклы-Кая и Абзановскому водопаду. Вы прогуляетесь по живописным тропам, подниметесь на смотровые площадки, увидите древние пещеры и, если захотите, искупаетесь в чистых горных реках Зилим и Инзер. А ещё насладитесь простором Уральского предгорья и узнаете легенды этих мест.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Уфы

Отправимся к живописным местам Башкирии. По дороге вы услышите о природе региона и его особенностях.

11:00 — прибытие к скале Уклы-Кая

Это одна из самых красивых точек на реке Зилим. Здесь вы:

прогуляетесь по мосту через чистую реку

подниметесь на смотровую площадку с панорамой скалы и окрестностей (только в тёплый сезон)

узнаете о древних породах и пещерах возрастом до 2 млн лет

по желанию искупаетесь в реке

14:00–15:00 — обед и отдых

По желанию устроим пикник с видом на скалу или пообедаем на турбазе. Также можно добавить часовую прогулку на лошадях.

15:00–16:00 — переезд к Абзановскому водопаду

16:00–17:00 — прогулка у водопада

Вы увидите Плакучий камень и сам водопад, который по-разному выглядит в разное время года. А ещё:

прогуляетесь по окрестностям и насладитесь природой

если захотите, искупаетесь в реке Инзер

узнаете, почему водопад считается природным памятником

17:00–18:00 — дорога в Уфу

Организационные детали