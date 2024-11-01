Приглашаю на обзорную экскурсию по историческому центру Уфы! Вы осмотрите главные площади города, увидите Гостиный двор и легендарный фонтан «Семь девушек», отсылающий к башкирскому эпосу. А также оцените модный квартал Арт-Квадрат — место притяжения художников, музыкантов и творческих людей города.

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Описание экскурсии

Я поделюсь богатой историей Уфы с момента основания в 16 веке и до наших дней. Расскажу о важных событиях, войнах, правителях и знаменитых жителях города. Познакомлю вас с самобытными местными традициями и культурными особенностями. А также покажу визитные карточки башкирской столицы:

Советскую площадь и памятник М. Шаймуратову

Башкирский театр оперы и балета

Театральный сквер и фонтан «Семь девушек»

Гостиный двор и Верхнеторговую площадь

Творческое пространство Арт-Квадрат

И не только!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.