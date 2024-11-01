Приглашаю на обзорную экскурсию по историческому центру Уфы! Вы осмотрите главные площади города, увидите Гостиный двор и легендарный фонтан «Семь девушек», отсылающий к башкирскому эпосу.
А также оцените модный квартал Арт-Квадрат — место притяжения художников, музыкантов и творческих людей города.
А также оцените модный квартал Арт-Квадрат — место притяжения художников, музыкантов и творческих людей города.
Описание экскурсии
Я поделюсь богатой историей Уфы с момента основания в 16 веке и до наших дней. Расскажу о важных событиях, войнах, правителях и знаменитых жителях города. Познакомлю вас с самобытными местными традициями и культурными особенностями. А также покажу визитные карточки башкирской столицы:
- Советскую площадь и памятник М. Шаймуратову
- Башкирский театр оперы и балета
- Театральный сквер и фонтан «Семь девушек»
- Гостиный двор и Верхнеторговую площадь
- Творческое пространство Арт-Квадрат
И не только!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Уфе
Здравствуйте! Меня зовут Софья, я дипломированный гид в Уфе. Работаю в сфере туризма уже несколько лет — и моя любовь к этой области только растет. С радостью покажу вам любимый город.Задать вопрос
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