Башкирский театр оперы и балета – экскурсии в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «Башкирский театр оперы и балета» в Уфе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Уфе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000 за всё до 6 чел.
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Нам всё очень понравилось
  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Многоликая Уфа
    Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
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    объехали весь центр с ней на машине (машина за дополнительную плату). Выходили в самых интересных местах. Узнали очень много нового, хотя полгода назад уже ездили на обзорную экскурсию по городу. Побывали в самых разных местах. Были и во дворике, посвящённом Довлатову. Он весь расписан художниками, и вкупе с рассказом Гюльнары оставил незабываемые впечатления. По окончании экскурсии мы решили остаться в Арт-квадрате - очень интересно оформленном пространстве в центре города. На следующий день по совету Гюльнары мы побывали в Национальном Музее, где более 30 залов, и его невозможно обойти за один раз. Гюльнара даже после завершения экскурсии общалась со мной в Вотсапе и советовала, как заказать экскурсию в музее. Спасибо большое, Гюльнара! С удовольствием порекомендую Вашу экскурсию всем своим знакомым, если они соберутся посетить Уфу.

  • R
    Rodion
    6 января 2024
    Многоликая Уфа
    Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии. В первый же день пребывания в Уфе получили
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    максимум полезной и интересной информации. Обязательно рекомендую экскурсию и Гульнару как гида. И «виной» тому не полученные в конце экскурсии карточки с видами Уфы 😀, а качественная и интересная подача материала.

    Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии
  • В
    Виолетта
    8 ноября 2023
    Многоликая Уфа
    5 ноября 2023 года были на экскурсии. Очень понравилось! И хотя много раз бывали в Уфе, но после экскурсии с
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    Гульнарой открыли для себя совершенно новый, интересный, город с очень богатой историй и необычными местами. Получили ответы на все интересующие вопросы. Гульнара грамотно и содержательно рассказала нам о всех интересных фактах из жизни исторических личностей и даже из современной жизни города. Очень захотелось вернуться вновь и ещё раз пройти весь маршрут, который мы прошли с Гульнарой.

  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    5 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
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    Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Башкирский театр оперы и балета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Башкирский театр оперы и балета" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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