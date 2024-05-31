1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Нам всё очень понравилось
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ТТатьяна15 апреля 2024Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
- RRodion6 января 2024Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии. В первый же день пребывания в Уфе получили
- ВВиолетта8 ноября 20235 ноября 2023 года были на экскурсии. Очень понравилось! И хотя много раз бывали в Уфе, но после экскурсии с
- ЛЛариса22 августа 2023Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
- ЛЛюдмила5 августа 2023Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Башкирский театр оперы и балета»
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