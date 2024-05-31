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объехали весь центр с ней на машине (машина за дополнительную плату). Выходили в самых интересных местах. Узнали очень много нового, хотя полгода назад уже ездили на обзорную экскурсию по городу. Побывали в самых разных местах. Были и во дворике, посвящённом Довлатову. Он весь расписан художниками, и вкупе с рассказом Гюльнары оставил незабываемые впечатления. По окончании экскурсии мы решили остаться в Арт-квадрате - очень интересно оформленном пространстве в центре города. На следующий день по совету Гюльнары мы побывали в Национальном Музее, где более 30 залов, и его невозможно обойти за один раз. Гюльнара даже после завершения экскурсии общалась со мной в Вотсапе и советовала, как заказать экскурсию в музее. Спасибо большое, Гюльнара! С удовольствием порекомендую Вашу экскурсию всем своим знакомым, если они соберутся посетить Уфу.