Программа тура по дням
Выезд из Перми
23:50 Выезд из Перми, по пути остановка на завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия. Экскурсия в Национальный музей Республики Башкортостан. Посещение аквапарка
08:00 Завтрак в кафе.
09:00 Встреча с экскурсоводом.
Автобусно-пешеходная экскурсия по южной части Уфы: увидим Театр оперы и балета, прогуляемся по скверу З. Исмагилова, полюбуемся фонтаном «Семь девушек» и восхитимся архитектурой кафедрального собора Рождества Богородицы.
13:00 Экскурсия в Национальный музей Республики Башкортостан. Сегодня в музее работает 34 экспозиционных и выставочных зала, в которых размещены экспонаты различной тематики, начиная с природы родного края, истории, археологии, этнографии, в которых широко представлено богатое прошлое и настоящее Республики Башкортостан.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Посещение аквапарка «Планета» (4 часа) (при выборе тарифа с посещением) / Свободное время в городе.
- Зона для детей: специальные детские бассейны с мелкой водой, водные горки и игровые комплексы, предназначенные для малышей и школьников, безопасная и веселая обстановка, где дети могут играть под присмотром родителей.
- Водные горки: разнообразие горок как для любителей экстрима, так и для тех, кто предпочитает более спокойные спуски.
- Бассейны: большой бассейн для взрослых, где можно плавать и расслабляться, волновой бассейн, где создаются искусственные волны, дающие ощущение морского отдыха.
- Сауны и спа-услуги: разнообразные сауны и парные, где можно расслабиться и восстановить силы после активного отдыха, спа-процедуры, массажи и косметические услуги для создания полноценного расслабляющего опыта.
- Кафе и зоны отдыха:
- уютные кафе и бары на территории, где можно перекусить и освежиться напитками;
- зоны для отдыха с шезлонгами, где можно отдохнуть между водными аттракционами.
20:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
Прибытие в Пермь
03:00-04:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур не предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослые и дети выше 150 см – 10 500 руб.;
- дети от 130 см до 149 см – 10 300 руб.;
- дети от 100 см до 129 см – 10 100 руб.;
- дети до 100 см – 7 850 руб.;
- без аквапарка – 7 850 руб.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Скидки:
1. Именинникам (действуют за 7 дней до и после дня рождения):
- взрослый/ребенок выше 150 см — 950 руб.;
- ребенок от 130 см до 149 см — 750 руб.;
- ребенок от 100 см до 129 см — 650 руб.;
2. Льготные категории (студенты, пенсионеры) — 200 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи
- Питание, указанное в программе (завтрак и обед)
- Входные билеты в аквапарк
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувенирная продукция
- Дополнительное место в автобусе - 4 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- паспорт/свидетельство о рождении (оригиналы);
- мед. полис;
- пенсионное удостоверение;
- студенческий билет.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечка для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- внешний аккумулятор (пауэрбанк);
- аптечка для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- или ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Есть ли информация о транспорте?
Выезд из Перми: 23:50 – ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.
Посадка на следующий день: 01:30 – г. Кунгур, бывший пост ДПС.
Что ещё важно знать?
В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
В автобусе предусмотрены розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе внешний аккумулятор (пауэрбанк) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки?
1. Именинникам (действуют за 7 дней до и после дня рождения):
- взрослый/ребенок выше 150 см — 950 руб.;
- ребенок от 130 см до 149 см — 750 руб.;
- ребенок от 100 см до 129 см — 650 руб.;
2. Льготные категории (студенты, пенсионеры) — 200 руб.