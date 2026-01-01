В гостинице «Урал Тау» гостей ожидает атмосфера гостеприимства и уюта. Здание построено с использованием современных технологических материалов и выделяется на фоне других сооружений города.

В комфортабельных номерах есть все необходимое для приятного отдыха и работы. Качественное обслуживание, уютная и благоприятная обстановка произведут на Вас незабываемое впечатление.

В ресторане гостиницы гости могут отведать изысканные блюда европейской и азиатской кухни.

Для проведения деловых встреч, тренингов и семинаров в гостинице оборудован конференц-зал, общей вместительностью до 50 человек.

Гостиница «Урал Тау» находится в Уфе, в 5 минутах ходьбы от здания уфимской государственной региональной администрации.