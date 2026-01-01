Башкирия откроется перед Вами во всей своей красе – начиная от самых тихих горных уголков, заканчивая городом-миллионником – Уфой.
Программа тура по дням
Встреча, заселение на турбазу
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00. В случае прилета позже возможно смещение времени обеда.
14:00 Обед в этнокафе «Урал» с вкуснейшими традиционными башкирскими блюдами, село Инзер (входит в стоимость).
17:00 Заселение на турбазу «Сухов Ключ», ужин (входит в стоимость), свободное время.
Катание на конях по желанию и за доплату (для гостей от 18 лет, 1800 руб., 1 час).
Пещера Шульган-Таш. Горнозаводское село Кага
08:00 Завтрак на турбазе.
09:30 Выезд в пещеру Шульган-Таш.
11:00 Посещение пещеры Шульган-Таш, музея Каповой пещеры, музея бортевого пчеловодства, обед (за свой счет).
14:00 Выезд в горнозаводское село Кага.
15:30 Прибытие, посещение источника Сажелка, Свято-Никольского храма.
По желанию за доплату: посещение частного музея заводского крестьянина с программой (1500 руб. /чел.).
18:30 Завершение программы, возвращение на турбазу, отдых, ужин (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по Уфе
08:00 Завтрак на турбазе.
09:00 Выезд в Уфу.
13:00 Прибытие в Уфу, обзорная экскурсия по столице: Аксаковский парк, памятник Салавата Юлаева, монумент Дружбы, Гостиный двор, фонтан 7 девушек, Советская площадь и памятник генералу Шаймуратову, квартал Арт-квадрат, первый национальный фастфуд «Айбат Халяр».
По пути — обед (за свой счет).
17:00 Завершение программы, заселение в гостиницу, отдых.
По желанию за доплату:
- катание на теплоходе по реке Уфе, 1000 руб. /чел. (в летнее время);
- посещение музеев Уфы (национальный музей РБ, музей города Уфы, музей полярников, современного искусства ZAMAN, музей-галерея им. Нестерова, музей им. Шаляпина и др.);
- посещение театров;
- мастер-класс по приготовлению национальных блюд в кулинарной студии «Бишбармак» (2000 руб. /чел.).
Павловское водохранилище. Свято-Успенский монастырь. Красные скалы. Парк «Красный Ключ»
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд на Павловское водохранилище — самое крупное в Башкирии.
11:00 Посещение Свято-Успенского мужского монастыря — кусочек Греции в сердце региона. Экскурсия по парку. Чаепитие с монастырскими пряниками (входит в стоимость).
13:00 Выезд на Красные скалы.
14:00 Посещение Красных скал с видом на Павловскую ГЭС. Без подъема, доступен для любого возраста.
14:30 Выезд на обед.
15:30 Обед в кафе (за свой счет).
17:00 Посещение парка «Красный Ключ» с самым большим по запасам воды источником в России. Из-за цвета воды местные называют озеро источника «Башкирской Рицой». Купание в источнике по желанию.
18:30 Выезд в Уфу.
20:30 Прибытие в гостиницу, завершение программы, отдых, ужин (за свой счет).
Геопарк «Торатау». Экскурсия по Стерлитамаку
07:00 Завтрак в гостинице, выселение.
08:00 Выезд в геопарк «Торатау», расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.
Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.
10:30 Восхождение на уникальный природный объект — один из четырех Шиханов.
По желанию, по погодным условиям, за доплату (от 3500 руб.) - полет на параплане.
12:30 Посещение колодно-бортевой пасеки.
Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, обед (входит в стоимость).
13:30 Посещение визит-центра геопарка, юртового комплекса.
14:00 Выезд в Стерлитамак.
14:30 Экскурсия по купеческому городу Стерлитамаку: базарная площадь, Соляная пристань, посещение пиццерии — местного гастробренда.
15:00 Окончание программы. Трансфер в аэропорт. Рекомендуемое время вылета после 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|70 800
|84 400
Стоимость доп. ночи за номер, руб:
|Гостиница
|2-местный
|1-местный
|Урал-Тау 3*
|7 700
|7 000
|Иремель 3*
|5 850
|5 100
|Азимут
|9 000
|7 500
Цена на доп. ночи динамическая, указана «от», за номер. Перед бронированием уточнять стоимость у менеджеров.
Варианты проживания
Гостиница «Урал-Тау» или аналогичная
В гостинице «Урал Тау» гостей ожидает атмосфера гостеприимства и уюта. Здание построено с использованием современных технологических материалов и выделяется на фоне других сооружений города.
В комфортабельных номерах есть все необходимое для приятного отдыха и работы. Качественное обслуживание, уютная и благоприятная обстановка произведут на Вас незабываемое впечатление.
В ресторане гостиницы гости могут отведать изысканные блюда европейской и азиатской кухни.
Для проведения деловых встреч, тренингов и семинаров в гостинице оборудован конференц-зал, общей вместительностью до 50 человек.
Гостиница «Урал Тау» находится в Уфе, в 5 минутах ходьбы от здания уфимской государственной региональной администрации.
Турбаза «Сухов ключ»
«Сухов ключ» – круглогодичная туристическая база, расположенная в самом сердце Башкирии – Белорецком районе, неподалеку от живописного села Кага.
Здесь царит мир безмятежных сосен, пахучих лугов разнотравья, тут можно побыть наедине с самим собой под мерное журчанье горной речушки, а также отправиться в конно-верховое или санное путешествие на лошадях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание на указанных турбазах, в гостиницах
- Питание, указанное без пометки «за свой счет» (1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, ужин 3 день - завтрак 4 день - завтрак 5 день - завтрак, обед)
- Сопровождение гида
- Входные билеты в заповедник, музеи, на все достопримечательности по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире - 185 000 руб./3 чел
- Катание на конях (для туристов от 16 лет, 1 800 руб., 1 час)
- Баня (от 1500 руб. /час)
- Услуги пармастера (в зависимости от локации, 7 000-10 000 руб.)
- Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1 500 руб. /чел., 10 стрел) - без посещения колодно-бортевой пасеки
- Катание на теплоходе по реке Уфе, 1000 руб. /чел. (в летнее время)
- Посещение музеев Уфы (национальный музей РБ, музей города Уфы, музей полярников, современного искусства ZAMAN, музей-галерея им. Нестерова, музей им. Шаляпина и др.)
- Посещение театров
- Мастер-класс по приготовлению национальных блюд в кулинарной студии «Бишбармак» (2000 руб. /чел.)
- Посещение частного музея заводского крестьянина с программой (1500 руб. /чел.)
- Трансфер из/в аэропорта в случае прибытия/убытия не в день тура, 3500 руб. /рейс
- Личные расходы и сувениры
- Дополнительное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, фотосессия)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную не скользящую и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
В случае прилета заранее (за день-два до старта программы), организуем трансфер за дополнительную плату с чел. На программу заберем из гостиницы.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.