Башкирский сок зимой

Вас ждет незабываемое зимнее путешествие в Уральские горы! Вы увидите заснеженные заповедники, древние пещеры, водохранилища с живописными скалистыми берегами, а жить будете на уютных турбазах.

Башкирия откроется перед Вами во всей своей красе – начиная от самых тихих горных уголков, заканчивая городом-миллионником – Уфой.
Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение на турбазу

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00. В случае прилета позже возможно смещение времени обеда.

14:00 Обед в этнокафе «Урал» с вкуснейшими традиционными башкирскими блюдами, село Инзер (входит в стоимость).

17:00 Заселение на турбазу «Сухов Ключ», ужин (входит в стоимость), свободное время.

Катание на конях по желанию и за доплату (для гостей от 18 лет, 1800 руб., 1 час).

2 день

Пещера Шульган-Таш. Горнозаводское село Кага

08:00 Завтрак на турбазе.

09:30 Выезд в пещеру Шульган-Таш.

11:00 Посещение пещеры Шульган-Таш, музея Каповой пещеры, музея бортевого пчеловодства, обед (за свой счет).

14:00 Выезд в горнозаводское село Кага.

15:30 Прибытие, посещение источника Сажелка, Свято-Никольского храма.

По желанию за доплату: посещение частного музея заводского крестьянина с программой (1500 руб. /чел.).

18:30 Завершение программы, возвращение на турбазу, отдых, ужин (входит в стоимость).

3 день

Обзорная экскурсия по Уфе

08:00 Завтрак на турбазе.

09:00 Выезд в Уфу.

13:00 Прибытие в Уфу, обзорная экскурсия по столице: Аксаковский парк, памятник Салавата Юлаева, монумент Дружбы, Гостиный двор, фонтан 7 девушек, Советская площадь и памятник генералу Шаймуратову, квартал Арт-квадрат, первый национальный фастфуд «Айбат Халяр».

По пути — обед (за свой счет).

17:00 Завершение программы, заселение в гостиницу, отдых.

По желанию за доплату:

  • катание на теплоходе по реке Уфе, 1000 руб. /чел. (в летнее время);
  • посещение музеев Уфы (национальный музей РБ, музей города Уфы, музей полярников, современного искусства ZAMAN, музей-галерея им. Нестерова, музей им. Шаляпина и др.);
  • посещение театров;
  • мастер-класс по приготовлению национальных блюд в кулинарной студии «Бишбармак» (2000 руб. /чел.).
4 день

Павловское водохранилище. Свято-Успенский монастырь. Красные скалы. Парк «Красный Ключ»

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Выезд на Павловское водохранилище — самое крупное в Башкирии.

11:00 Посещение Свято-Успенского мужского монастыря — кусочек Греции в сердце региона. Экскурсия по парку. Чаепитие с монастырскими пряниками (входит в стоимость).

13:00 Выезд на Красные скалы.

14:00 Посещение Красных скал с видом на Павловскую ГЭС. Без подъема, доступен для любого возраста.

14:30 Выезд на обед.

15:30 Обед в кафе (за свой счет).

17:00 Посещение парка «Красный Ключ» с самым большим по запасам воды источником в России. Из-за цвета воды местные называют озеро источника «Башкирской Рицой». Купание в источнике по желанию.

18:30 Выезд в Уфу.

20:30 Прибытие в гостиницу, завершение программы, отдых, ужин (за свой счет).

5 день

Геопарк «Торатау». Экскурсия по Стерлитамаку

07:00 Завтрак в гостинице, выселение.

08:00 Выезд в геопарк «Торатау», расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.

Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.

10:30 Восхождение на уникальный природный объект — один из четырех Шиханов.

По желанию, по погодным условиям, за доплату (от 3500 руб.) - полет на параплане.

12:30 Посещение колодно-бортевой пасеки.

Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, обед (входит в стоимость).

13:30 Посещение визит-центра геопарка, юртового комплекса.

14:00 Выезд в Стерлитамак.

14:30 Экскурсия по купеческому городу Стерлитамаку: базарная площадь, Соляная пристань, посещение пиццерии — местного гастробренда.

15:00 Окончание программы. Трансфер в аэропорт. Рекомендуемое время вылета после 19:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
70 80084 400

Стоимость доп. ночи за номер, руб:

Гостиница2-местный1-местный
Урал-Тау 3*7 7007 000
Иремель 3* 5 8505 100
Азимут9 0007 500

Цена на доп. ночи динамическая, указана «от», за номер. Перед бронированием уточнять стоимость у менеджеров.

Варианты проживания

Гостиница «Урал-Тау» или аналогичная

2 ночи

В гостинице «Урал Тау» гостей ожидает атмосфера гостеприимства и уюта. Здание построено с использованием современных технологических материалов и выделяется на фоне других сооружений города.

В комфортабельных номерах есть все необходимое для приятного отдыха и работы. Качественное обслуживание, уютная и благоприятная обстановка произведут на Вас незабываемое впечатление.

В ресторане гостиницы гости могут отведать изысканные блюда европейской и азиатской кухни.

Для проведения деловых встреч, тренингов и семинаров в гостинице оборудован конференц-зал, общей вместительностью до 50 человек.

Гостиница «Урал Тау» находится в Уфе, в 5 минутах ходьбы от здания уфимской государственной региональной администрации.

Турбаза «Сухов ключ»

2 ночи

«Сухов ключ» – круглогодичная туристическая база, расположенная в самом сердце Башкирии – Белорецком районе, неподалеку от живописного села Кага.

Здесь царит мир безмятежных сосен, пахучих лугов разнотравья, тут можно побыть наедине с самим собой под мерное журчанье горной речушки, а также отправиться в конно-верховое или санное путешествие на лошадях.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание на указанных турбазах, в гостиницах
  • Питание, указанное без пометки «за свой счет» (1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, ужин 3 день - завтрак 4 день - завтрак 5 день - завтрак, обед)
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в заповедник, музеи, на все достопримечательности по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире - 185 000 руб./3 чел
  • Катание на конях (для туристов от 16 лет, 1 800 руб., 1 час)
  • Баня (от 1500 руб. /час)
  • Услуги пармастера (в зависимости от локации, 7 000-10 000 руб.)
  • Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1 500 руб. /чел., 10 стрел) - без посещения колодно-бортевой пасеки
  • Катание на теплоходе по реке Уфе, 1000 руб. /чел. (в летнее время)
  • Посещение музеев Уфы (национальный музей РБ, музей города Уфы, музей полярников, современного искусства ZAMAN, музей-галерея им. Нестерова, музей им. Шаляпина и др.)
  • Посещение театров
  • Мастер-класс по приготовлению национальных блюд в кулинарной студии «Бишбармак» (2000 руб. /чел.)
  • Посещение частного музея заводского крестьянина с программой (1500 руб. /чел.)
  • Трансфер из/в аэропорта в случае прибытия/убытия не в день тура, 3500 руб. /рейс
  • Личные расходы и сувениры
  • Дополнительное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, фотосессия)
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную не скользящую и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

В случае прилета заранее (за день-два до старта программы), организуем трансфер за дополнительную плату с чел. На программу заберем из гостиницы.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
