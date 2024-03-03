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в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках.

Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные.

Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные.

Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни.

Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий.

В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.