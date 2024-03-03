Расположение на стыке Европы и Азии определяет многонациональность и многоконфессиональность столицы Башкирии.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсионная программа по Уфе
14.00 (время местное) — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
Оформление документационных и организационных вопросов.
Заселение в гостиницу.
За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.
14:30- 18:00 — Экскурсионная программа, которая включает:
Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа. Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, Фонтан «7 девушек», театр оперы и Балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпина.
Посещение музея Археологии и этнографии. Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) — «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).
Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» — это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.
Самостоятельный ужин.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни
Завтрак в гостинице.
10.45 — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
11.00 – 13.30 — Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:
Посещение Национального музея РБ — свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его.
Осмотр Памятника М. М Шаймуратову — легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Прогулку по аллее современного искусства.
Посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.
13.30-14.30 — Обед с элементами башкирской кухни.
14:30-18:00 — Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.
(Основные объекты показа: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).
Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь вы сможете приобрести — сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельный ужин.
Поездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечей
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
09:00 — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
Выезд в село Красный ключ.
Экскурсионная программа:
Павловская ГЭС, курортно-рекреационная зона водохранилища, Свято-Троицкий женский монастырь, Красные скалы.
Обед.
Посещение самого мощного в России и второго по мощности в мире источника питьевой воды — источник «Красный Ключ».
Ежесекундно на поверхность земли бьет более 14 кубометров воды, вода из-за особенностей преломления света имеет зеленовато-голубой цвет.
Зимой источник не замерзает даже в сильные морозы.
Здесь каждый год зимуют перелётные водоплавающие птицы — утки.
Мастер-класс «Изготовление свечей из вощины».
Возвращение в гостиницу в г. Уфа к 19.30.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Уфа (4*, номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат, руб:
|даты/гостиница
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|праздничные заезды 31.12 – 02.01, 02.01 – 04.01, 04.01 – 06.01, 06.01 – 08.01
|30 500
|5 500
|остальные заезды
|25 500
Возможные варианты: ГК Башкирия, Хилтон Гарден Инн, Азимут. Средство размещения определяется за 3 дня до заезда.
Варианты проживания
Гостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa Riverside
Расположена по адресу г. Уфа, ул. Аксакова, 4.
Двухместный номер с удобствами. Завтрак – шведский стол.
Возможно за доп. плату одноместное размещение, посещение спа-центра.
Гостиница «Башкирия»
Гостиница "Башкирия" расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостиница «Азимут»
«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Трансферы из/до аэропорта, ж/д вокзала
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за новогодний ужин в гостинице - от 5500 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- свидетельство о рождении (для детей);
- медицинский полис;
- удобная, теплая одежда и обувь;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- фото/видео аппаратура.
Нормативы багажа: объем – до 100 л. Вес – до 25 кг.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. -Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. -Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. -Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем – до 100 л. Вес – до 25 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Были с 10 по 12 марта 2023 года.
Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками.
Расположен он
База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды, уютные домики.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!