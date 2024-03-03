Уфа - восточная точка Европы

Уфа – по версии книги рекордов Гиннеса – является самым восточным городом Европы.

Расположение на стыке Европы и Азии определяет многонациональность и многоконфессиональность столицы Башкирии.
4.67
3 отзыва
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Культовые места Уфы
Культовые места Уфы
Нас ждет обзорная экскурсия по городу, в том числе увидим знаменитую мечеть Ляля-Тюльпан – уникальнейшую постройку, не имеющую аналогов в мире
Сочная Башкирская кухня
Сочная Башкирская кухня
Отведаем обед с элементами башкирской кухни

Программа тура по дням

1 день

Экскурсионная программа по Уфе

14.00 (время местное) — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

Оформление документационных и организационных вопросов.

Заселение в гостиницу.

За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.

14:30- 18:00 — Экскурсионная программа, которая включает:

Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа. Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, Фонтан «7 девушек», театр оперы и Балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпина.

Посещение музея Археологии и этнографии. Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) — «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).

Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» — это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.

Самостоятельный ужин.

Экскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по Уфе
2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни

Завтрак в гостинице.

10.45 — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

11.00 – 13.30 — Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

Посещение Национального музея РБ — свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его.

Осмотр Памятника М. М Шаймуратову — легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Прогулку по аллее современного искусства.

Посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13.30-14.30 — Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 — Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.

(Основные объекты показа: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь вы сможете приобрести — сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни
3 день

Поездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечей

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

09:00 — Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

Выезд в село Красный ключ.

Экскурсионная программа:

Павловская ГЭС, курортно-рекреационная зона водохранилища, Свято-Троицкий женский монастырь, Красные скалы.

Обед.

Посещение самого мощного в России и второго по мощности в мире источника питьевой воды — источник «Красный Ключ».

Ежесекундно на поверхность земли бьет более 14 кубометров воды, вода из-за особенностей преломления света имеет зеленовато-голубой цвет.

Зимой источник не замерзает даже в сильные морозы.

Здесь каждый год зимуют перелётные водоплавающие птицы — утки.

Мастер-класс «Изготовление свечей из вощины».

Возвращение в гостиницу в г. Уфа к 19.30.

Завершение программы.

Поездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечейПоездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечейПоездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечейПоездка в село Красный Ключ, мастер-класс по изготовлению свечей

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Уфа (4*, номера с удобствами).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат, руб:

даты/гостиницаДвухместноеДоплата за одноместное
праздничные заезды 31.12 – 02.01, 02.01 – 04.01, 04.01 – 06.01, 06.01 – 08.0130 5005 500
остальные заезды25 500

Возможные варианты: ГК Башкирия, Хилтон Гарден Инн, Азимут. Средство размещения определяется за 3 дня до заезда.

Варианты проживания

Гостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa Riverside

2 ночи

Расположена по адресу г. Уфа, ул. Аксакова, 4.

Двухместный номер с удобствами. Завтрак – шведский стол.

Возможно за доп. плату одноместное размещение, посещение спа-центра.

Гостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa RiversideГостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa Riverside

Гостиница «Башкирия»

2 ночи

Гостиница "Башкирия" расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»Гостиница «Башкирия»

Гостиница «Азимут»

2 ночи

«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.

Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Трансферы из/до аэропорта, ж/д вокзала
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за новогодний ужин в гостинице - от 5500 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • свидетельство о рождении (для детей);
  • медицинский полис;
  • удобная, теплая одежда и обувь;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото/видео аппаратура.

Нормативы багажа: объем – до 100 л. Вес – до 25 кг.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться?

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. -Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. -Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. -Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем – до 100 л. Вес – до 25 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
А
3 мар 2024
Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как
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самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.

Т
14 мар 2023
Тур: Уфа – восточная точка Европы
Были с 10 по 12 марта 2023 года.
Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками.
Расположен он
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в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках.
Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные.
Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные.
Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни.
Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий.
В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.

Тур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка ЕвропыТур: Уфа – восточная точка Европы
В
21 мая 2024
Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)

База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды, уютные домики.

Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!
Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)

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