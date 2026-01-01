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9%
Уфа зимой - слияние культур и традиций
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Кариму, Монумент Дружбы, Храм Рождества Пресвятой Богородицы, первая соборная мечеть, Софьюшкина аллея, дом Правительства, театр им»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 34 900 ₽
38 400 ₽ за человека
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4%
Башкирский сок зимой
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
28 окт в 10:00
2 дек в 10:00
70 800 ₽
74 000 ₽ за человека
Близкий Урал зимой: горы, скалы, геопарк
«По дороге мы увидим соленый источник, который не замерзает зимой, висячий мост у деревни Таш-Асты»
12 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
38 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Зимние»
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