Описание тура
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по предгорьям Урала, где природа раскрывает свои самые красивые тайны. Этот тур — идеальная возможность насладиться великолепием близкого Урала, находящегося всего в нескольких часах езды от Уфы. Вы посетите живописные места курорта Красноусольск, знаменитый своими целебными источниками, а также уникальные природные памятники — горы Шиханы и живописную долину реки Зилим. Вас ждут захватывающие виды на величественные скалы, уникальные ландшафты и кристально чистые реки. Здесь, среди удивительных природных форм, Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии, а также открыть для себя богатую культуру и традиции башкирского народа.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Уфа
Встреча группы: 10.00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа - центральный вход Универмага Уфа (Проспект Октября, д. 31).
Обзорная экскурсия по городу Уфа. Всего за три часа вы проследите путь от скромной крепости стрельцов до динамичного города-миллионника, став свидетелем его захватывающей трансформации. Мы пройдем по центральным улицам, и вы увидите главные символы, олицетворяющие дух Уфы. Вас ждут знаковые места: величественный Монумент Дружбы, благодатный Храм Рождества Пресвятой Богородицы, старинная Первая соборная мечеть, изящный фонтан Семь девушек и Гостиный двор. Мы почтим память легендарного генерала Шаймуратова у его монумента, погрузившись в героическое прошлое. Завершится наше знакомство со столицей Башкортостана посещением Национального музея Республики Башкортостан, где вас ждет богатейшая коллекция из более чем 190 тысяч экспонатов. Они поведают вам о уникальной природе, богатой истории и самобытной культуре нашего края и народов, которые его населяют.
Обед.
Трансфер до западного Предгорья Южного Урала (Гафурийский район, с. Имендяшево (140 км).
Прибытие в туристический центре Табын. Размещение в 2-х местных номерах.
Мастер-класс по приготовлению баурсака традиционного блюда башкир. Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Ужин с элементами башкирской кухни.
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский
Завтрак.
Автопереезд до визит-центра геопарка Торатау(120 км).
Геопарк Торатау входит в сеть глобальных геопарков Юнеско. Это территория, объединяющая объекты международного значения, природные и историко-культурные объекты. Знакомство с основными объектами геопарка даст нам понять, как формировались Уральские горы, почему коралловые рифы оказались на суше и какие окаменелости возрастом в сотни миллионов лет лежат буквально под ногами.
Посещение символа геопарка горы Торатау. Это не просто уникальный памятник природы, это источник знаний, силы и вдохновения для многих поколений башкирского народа. Мы прогуляемся у ее подножия, а самые смелые смогут подняться по лестнице (787ступеней) на вершину, чтобы ощутить всю грандиозность этого места. Шиханы уникальные памятники природы, остатки древних коралловых рифов, хранящие в себе окаменелости кораллов, губок, иглокожих и водорослей, которым около 300 миллионов лет. Это живое свидетельство того, что когда-то здесь было теплое море девонского периода.
Переезд до курорта Красноусольск (60 км) еще одного ключевого объекта геопарка Торатау - места, где можно насладиться красотой природы, посетить геологические места и святыни.
После вкусного обеда посетим геологический разрез Усолка первый в России золотой гвоздь, признанный мировым стандартом для изучения сакмарского яруса. Его возраст 294 миллиона лет, действительно, поражает воображение.
Далее посетим Табынскую часовню, место явления святой иконы Табынской Божией Матери, и, конечно же, Святые целебные источники. Уникальность Красноусольского курорта в том, что на площади всего в 15 гектаров из недр земли бьют около 250 родников минеральных вод. Каждый из них обладает неповторимым лечебным воздействием на организм человека. Желающие смогут окунуться в купели, где вода круглый год держит постоянную температуру около 10 градусов.
Возвращение в туристический центре Табын (60 км).
Ужин.
Конно-санный переход до подножья скалы Уклы-кая
Завтрак.
Сплав на катамаранах по р. Зилим от турбазы Табын до скалы Акташ (8 км).
Скала Акташ это белоснежный амфитеатр скалы, растянувшейся на сотни метров вдоль изгиба реки Зилим. Утес сложен гипсами, которые являются следами древнего моря. Желающие смогут подняться на скалу и пройти на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид.
Сбор катамаранов, возвращение на турбазу Табын.
Обед.
Знакомство с башкирской культурой: Рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах. Стрельба из лука.
Экскурсия на конный двор. Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса. (за доп. плату конная прогулка).
Ужин.
Пешеходная прогулка на скалу Уклы-кая
Завтрак.
Пешеходная прогулка на скалу Уклы-кая (3 часа, 11 км).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает Стрельная гора. Живописной громадиной нависает она над деревенькой, что раскинулась прямо у ее подножия. О легенде вам расскажут на вершине скалы (180 м над уровнем Зилима), где открывается великолепный пейзаж: река Зилим выходит из гор и расходится на два рукава, вся долина реки простирается перед вами. (за доп. плату возможна конно-верховая прогулка)
Обед.
Трансфер в г. Уфа (140 км).
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 19.00.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (не включено: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
- Проживание на турбазе (3 ночи)
- Аренда снаряжения, работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны, эко-сборы
- Внутри маршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Индивидуальные трансферы (в Т.Ч. авиа и ж/д билеты)
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, дождевик, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Пожелания к путешественнику
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес 20 кг.
Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте с вылетом не раньше 19:00.
Рассадка в автобусе свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не позднее чем за 3 дня до начала тура.