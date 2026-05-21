2 день

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский

Завтрак.

Автопереезд до визит-центра геопарка Торатау(120 км).

Геопарк Торатау входит в сеть глобальных геопарков Юнеско. Это территория, объединяющая объекты международного значения, природные и историко-культурные объекты. Знакомство с основными объектами геопарка даст нам понять, как формировались Уральские горы, почему коралловые рифы оказались на суше и какие окаменелости возрастом в сотни миллионов лет лежат буквально под ногами.

Посещение символа геопарка горы Торатау. Это не просто уникальный памятник природы, это источник знаний, силы и вдохновения для многих поколений башкирского народа. Мы прогуляемся у ее подножия, а самые смелые смогут подняться по лестнице (787ступеней) на вершину, чтобы ощутить всю грандиозность этого места. Шиханы уникальные памятники природы, остатки древних коралловых рифов, хранящие в себе окаменелости кораллов, губок, иглокожих и водорослей, которым около 300 миллионов лет. Это живое свидетельство того, что когда-то здесь было теплое море девонского периода.

Переезд до курорта Красноусольск (60 км) еще одного ключевого объекта геопарка Торатау - места, где можно насладиться красотой природы, посетить геологические места и святыни.

После вкусного обеда посетим геологический разрез Усолка первый в России золотой гвоздь, признанный мировым стандартом для изучения сакмарского яруса. Его возраст 294 миллиона лет, действительно, поражает воображение.

Далее посетим Табынскую часовню, место явления святой иконы Табынской Божией Матери, и, конечно же, Святые целебные источники. Уникальность Красноусольского курорта в том, что на площади всего в 15 гектаров из недр земли бьют около 250 родников минеральных вод. Каждый из них обладает неповторимым лечебным воздействием на организм человека. Желающие смогут окунуться в купели, где вода круглый год держит постоянную температуру около 10 градусов.

Возвращение в туристический центре Табын (60 км).

Ужин.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086