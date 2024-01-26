Уральский мультиактив

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Мультиактивный тур – это постоянная смена активностей, разнообразие и охват большой территории.

За одну поездку Вы испытаете самые разные виды отдыха: погрузитесь в историю и быт горного села, побываете в пещере с наскальными рисунками, освоите навыки управления снегоходом, совершите конно-санное путешествие и прогуляетесь по сосновому лесу на лыжах.

Это активный физически несложный тур, доступный для всех! Акция: при бронировании тура от 2 человек дополнительная ночь в отеле Уфы (до/после тура, с завтраком “шведский стол”) в подарок.

Акция действует на заезды с 24.01.2024 по 18.02.2024.Возможно проведение тура для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос по согласованию с туроператором.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив

Что вас ожидает:

Прогулки на снегоходах
Прогулки на снегоходах
Ощутим всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбуемся зимним уральским лесом
Сказочный лыжный поход
Сказочный лыжный поход
Почувствуем себя героем сказки «Морозко», порадуемся возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинем с них снег
Конно-санные приключения
Конно-санные приключения
Научимся управлять лошадьми в упряжке и получим удовольствие от прогулки
Вкусно проведем время
Вкусно проведем время
Насладимся чайной церемонией, продегустируем башкирский мед, поучаствуем в мастер-классе по лепке пельменей
Заповедные места Южного Урала
Заповедные места Южного Урала
Познакомимся с природным и культурным наследием, посетим мараловую ферму и осмотрим окрестные горные вершины

Программа тура по дням

1 день

Знакомство. История села Кага

Заезд, согласно выбранному варианту (см. раздел Важно знать).

Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций.

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.

Знакомство. История села КагаЗнакомство. История села КагаЗнакомство. История села КагаЗнакомство. История села Кага
2 день

Прогулка на снегоходах

Завтрак на турбазе.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами.

Вас проведут по маршруту опытные инструкторы, которые перед этим обучат вас управлению и проведут инструктаж.

Прочный непродуваемый комбинезон из мембранной ткани, теплые рукавицы и бахилы не позволят замерзнуть во время маршрута и обеспечат полную безопасность (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).

Обед на турбазе.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора (по желанию).

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин на турбазе.

Прогулка на снегоходахПрогулка на снегоходахПрогулка на снегоходахПрогулка на снегоходах
3 день

Конно-санная прогулка

Завтрак на турбазе.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (~20 км).

Почувствовать себя героем сказки «Морозко», как в детстве, радоваться возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинуть с них снег, налюбоваться бескрайним просторами, рассматривать покрытые снегом хребты среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами, вдоволь насладиться тишиной и звуками зимнего леса.

Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Конно-санная прогулкаКонно-санная прогулкаКонно-санная прогулкаКонно-санная прогулка
4 день

Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»
5 день

Лыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъезд

Завтрак на турбазе.

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Лыжная прогулка в окрестностях села Кага (~8 км, ~ 3 часа).

Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.

Обед на турбазе.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

Лыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъездЛыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъездЛыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъездЛыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "Комфорт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

обычные даты42 500
30.12 по 03.0151 500
03.01 по 07.01, 04.01 по 08.0147 500

Доплата за размещение в одноместном номере в купольном доме – 10 000 руб. (4н.).

Акция: при бронировании тура от 2 человек дополнительная ночь в отеле Уфы (до/после тура, с завтраком “шведский стол”) в подарок. Акция действует на заезды с 24.01.2024 по 18.02.2024.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

4 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное.

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3-хместный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка, с. Кага и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-Кага-Уфа» – 4 000 руб. /чел.
  • Групповой трансфер «Белорецк-Кага-Белорецк»: – 3 600 руб. /чел.
  • Доплата за прохождение конно-санной прогулки верхом
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода будет ждать в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки;
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется;
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
  • от 14 лет. На снегоходной части – дети без права управления снегоходом.
Как организовано питание?

Стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Как организован заезд/выезд на турбазу?

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак - не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Или трансфер за дополнительную плату:

  • 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) Встреча группы в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:30

Завтрак - не включен;

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
    • в день заезда с 4:00 до 06:00;
    • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка);

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак - включен.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Варианты отъезда по завершению тура (трансферы за дополнительную плату):

1. В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15.00 ч. по местному времени).

2. В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21.00.

3. В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15.00 ч. до 16.00 по местному времени).

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Какое предоставляется снаряжение?
туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой (комбинезон, обувь-бахилы, перчатки, подшлемник,шлем), конная упряжь, пончо для конно-санных прогулок.
Что нужно знать о снегоходной прогулке?

Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально - водительские права категории В (легковой автомобиль).

Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!

На снегоходной прогулке учитывается размещение «вдвоём на снегоходе».

Общий вес участников на одной машине не более 150-170 кг.

При весе одного участника «120 кг и более» необходима доплата за одноместное размещение на снегоходе.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
26 янв 2024
Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре.

Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды!

Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.
Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было
Н
9 янв 2023
Тур понравился, активный, скучать было некогда
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Тур входит в следующие категории Уфы

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