За одну поездку Вы испытаете самые разные виды отдыха: погрузитесь в историю и быт горного села, побываете в пещере с наскальными рисунками, освоите навыки управления снегоходом, совершите конно-санное путешествие и прогуляетесь по сосновому лесу на лыжах.
Это активный физически несложный тур, доступный для всех! Акция: при бронировании тура от 2 человек дополнительная ночь в отеле Уфы (до/после тура, с завтраком “шведский стол”) в подарок.
Акция действует на заезды с 24.01.2024 по 18.02.2024.Возможно проведение тура для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос по согласованию с туроператором.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство. История села Кага
Заезд, согласно выбранному варианту (см. раздел Важно знать).
Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций.
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Прогулка на снегоходах
Завтрак на турбазе.
Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами.
Вас проведут по маршруту опытные инструкторы, которые перед этим обучат вас управлению и проведут инструктаж.
Прочный непродуваемый комбинезон из мембранной ткани, теплые рукавицы и бахилы не позволят замерзнуть во время маршрута и обеспечат полную безопасность (Снегоходный переезд ~ 20 км).
Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.
Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).
Обед на турбазе.
«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора (по желанию).
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
Ужин на турбазе.
Конно-санная прогулка
Завтрак на турбазе.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью в санях.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (~20 км).
Почувствовать себя героем сказки «Морозко», как в детстве, радоваться возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинуть с них снег, налюбоваться бескрайним просторами, рассматривать покрытые снегом хребты среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами, вдоволь насладиться тишиной и звуками зимнего леса.
Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.
Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.
Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Башкирский заповедник, заповедник «Шульган-таш»
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Переезд в Бурзянский район (70 км).
По дороге обед.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Лыжная прогулка в окрестностях села Кага. Чайная церемония с дегустацией, отъезд
Завтрак на турбазе.
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Лыжная прогулка в окрестностях села Кага (~8 км, ~ 3 часа).
Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.
Обед на турбазе.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "Комфорт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|обычные даты
|42 500
|30.12 по 03.01
|51 500
|03.01 по 07.01, 04.01 по 08.01
|47 500
Доплата за размещение в одноместном номере в купольном доме – 10 000 руб. (4н.).
Акция: при бронировании тура от 2 человек дополнительная ночь в отеле Уфы (до/после тура, с завтраком “шведский стол”) в подарок. Акция действует на заезды с 24.01.2024 по 18.02.2024.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание на турбазе (2-3-хместный номер)
- Питание (по программе)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка, с. Кага и обратно
- Групповой трансфер «Уфа-Кага-Уфа» – 4 000 руб. /чел.
- Групповой трансфер «Белорецк-Кага-Белорецк»: – 3 600 руб. /чел.
- Доплата за прохождение конно-санной прогулки верхом
- Индивидуальные трансферы
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- валенки (или забронировать в аренду);
- 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные!)
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода будет ждать в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Для кого подходит этот тур?
- Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки;
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется;
- Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
- от 14 лет. На снегоходной части – дети без права управления снегоходом.
Как организовано питание?
Стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Как организован заезд/выезд на турбазу?
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак - не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Или трансфер за дополнительную плату:
- 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) Встреча группы в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:30
Завтрак - не включен;
- Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 4:00 до 06:00;
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка);
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак - включен.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Варианты отъезда по завершению тура (трансферы за дополнительную плату):
1. В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15.00 ч. по местному времени).
2. В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21.00.
3. В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15.00 ч. до 16.00 по местному времени).
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Какое предоставляется снаряжение?
Что нужно знать о снегоходной прогулке?
Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально - водительские права категории В (легковой автомобиль).
Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
На снегоходной прогулке учитывается размещение «вдвоём на снегоходе».
Общий вес участников на одной машине не более 150-170 кг.
При весе одного участника «120 кг и более» необходима доплата за одноместное размещение на снегоходе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Отзывы и рейтинг
Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды!
Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.