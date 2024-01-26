2 день

Прогулка на снегоходах

Завтрак на турбазе.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами.

Вас проведут по маршруту опытные инструкторы, которые перед этим обучат вас управлению и проведут инструктаж.

Прочный непродуваемый комбинезон из мембранной ткани, теплые рукавицы и бахилы не позволят замерзнуть во время маршрута и обеспечат полную безопасность (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).

Обед на турбазе.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора (по желанию).

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин на турбазе.