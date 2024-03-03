Панорама, которая открывается взгляду, завораживает! Чарующая красота пейзажей, чистый воздух и активные прогулки наполнят Вас энергией и здоровьем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 Встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер: Уфа – д. Имендяшево (140 км) оплачивается отдельно.
Самостоятельный заезд в с. Имендяшево
(Турбаза Табын): в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Обед.
Размещение на турбазе «Табын».
Подготовка к конной части маршрута, ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим.
Посещение конного двора.
Вы сможете погладить жеребенка Бумера, посмотреть на вожака табуна Кузю, устроить фотосессию.
Так же желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую прическу на гриве и угостить лошадок.
Ужин.
Сплав по реке Зилим
Завтрак.
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Правила поведения на маршруте.
Сплав по р. Зилим.
Осмотр скалы Акташ.
Возвращение на т/б «Табын».
Ужин.
Деревенская баня «по-белому».
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъезд
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима), обзор долины р. Зилим.
Обед.
Отъезд в г. Уфа:
В день отъезда организован групповой трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 14:00 до 15:00 ч. по местному времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км) и вы оказываетесь в живописном и уютном уголке природы на реке Зилим.
Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.
В жилом доме – две комнаты, на 9 -10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.
Еду на базе готовит повар. Гости собираются в просторном зале-столовой, который, как и жилые комнаты, зимой отапливается печью Бренеран.
На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).
На территории находится большая баня по-белому.
Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
- Проживание на турбазе
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии (по программе)
- Баня (по программе)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа - с. Имендяшево - г. Уфа) - 3 200 руб
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- кроссовки (кеды);
- спортивный костюм;
- свитер;
- куртка (дождевик);
- головной убор (теплая шапочка и панама);
- купальный костюм;
- шерстяные и х/б носки.
Для горных прогулок:
- грязезащитная и непромокаемая одежда,
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какое предоставляется снаряжение?
Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Как организовано питание в туре?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Есть ли скидки в туре?
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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