Выходные на реке Зилим

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Трехдневный тур позволит Вам вырваться из оков города и погрузиться на несколько дней в притягательную природу Зилима.

Панорама, которая открывается взгляду, завораживает! Чарующая красота пейзажей, чистый воздух и активные прогулки наполнят Вас энергией и здоровьем.
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Ближайшие даты:
5
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

Зоотерапия
Зоотерапия
Погладим жеребят, сделаем прическу на гриве, сфотографируемся и прогуляемся верхом
Душевный сплав
Душевный сплав
Насладимся спокойным течение реки и осмотрим живописные скалы
Деревенская банька
Деревенская банька
Попаримся в настоящей русской бане с веничками и тазиками, погрузимся в деревенскую жизнь

Программа тура по дням

1 день

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 Встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер: Уфа – д. Имендяшево (140 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево

(Турбаза Табын): в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Обед.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к конной части маршрута, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим.

Посещение конного двора.

Вы сможете погладить жеребенка Бумера, посмотреть на вожака табуна Кузю, устроить фотосессию.

Так же желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую прическу на гриве и угостить лошадок.

Ужин.

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. ЗилимКонно-верховая прогулка в окрестностях р. ЗилимКонно-верховая прогулка в окрестностях р. ЗилимКонно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим
2 день

Сплав по реке Зилим

Завтрак.

Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Правила поведения на маршруте.

Сплав по р. Зилим.

Осмотр скалы Акташ.

Возвращение на т/б «Табын».

Ужин.

Деревенская баня «по-белому».

Сплав по реке ЗилимСплав по реке ЗилимСплав по реке ЗилимСплав по реке Зилим
3 день

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъезд

Завтрак.

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима), обзор долины р. Зилим.

Обед.

Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 14:00 до 15:00 ч. по местному времени.

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъездРадиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъездРадиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъездРадиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км) и вы оказываетесь в живописном и уютном уголке природы на реке Зилим.

Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.

В жилом доме – две комнаты, на 9 -10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.

Еду на базе готовит повар. Гости собираются в просторном зале-столовой, который, как и жилые комнаты, зимой отапливается печью Бренеран.

На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).

На территории находится большая баня по-белому.

Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.

Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Баня (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа - с. Имендяшево - г. Уфа) - 3 200 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • кроссовки (кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • куртка (дождевик);
  • головной убор (теплая шапочка и панама);
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки.

Для горных прогулок:

  • грязезащитная и непромокаемая одежда,
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Есть ли скидки в туре?
детям до 9 лет (включительно) – 30 %
детям с 10 до 12 лет (включительно) – 20 %
Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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