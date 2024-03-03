1 день

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 Встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер: Уфа – д. Имендяшево (140 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево

(Турбаза Табын): в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Обед.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к конной части маршрута, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим.

Посещение конного двора.

Вы сможете погладить жеребенка Бумера, посмотреть на вожака табуна Кузю, устроить фотосессию.

Так же желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую прическу на гриве и угостить лошадок.

Ужин.