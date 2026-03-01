Тур «Известная и неизвестная Уфа» (на 2 дня)
Начало: Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 мар в 09:00
21 000 ₽ за человека
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
7 мар в 08:00
21 000 ₽ за человека
Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в купольном доме и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
6 мар в 10:00
8 мар в 10:00
34 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Уфе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Уфе в марте 2026
Сейчас в Уфе в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 34 900.
Забронируйте тур в Уфе на 2026 год на выходные, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май