Описание тураУфа — столица Республики Башкортостан, её исторический, культурный, экономический и промышленный центр. Двухдневная программа познакомит вас с прошлым, настоящим и будущим развития города. Вы узнаете о городе-крепости, выросшем на уфимском холме, об особенностях архитектуры города, о знаменитых певцах, художниках, писателях, чья жизнь связана с Уфой, о башкирском национальном герое Салавате Юлаеве. Проведём вас популярными и неизвестными маршрутами, покажем настоящее башкирское гостеприимство.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южная и Северная части Уфы
- Монумент Дружбы двух народов
- Площадь Салавата Юлаева
- Фонтан «Семь девушек»
- Скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову
- Национальный музей Республики Башкортостан
- Мечеть Ляля Тюльпан
- Медовня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Уфы
