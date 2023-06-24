В ходе экскурсии вы узнаете самое интересное из истории Углича, испечете ароматный пряник и распишите его на интересном мастер-классе. Удовольствие получат и взрослые, и дети.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Успенская площадь
- Дом Евреинова
- Спасо-Преображенский собор
- Казанская церковь
- Угличская гидроэлектростанция
- Богоявленский монастырь
- Воскресенский монастырь
- Торговые ряды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- Обзорная по Угличу.
- В начале нашего путешествия мы прогуляемся по старинным улочкам Углича, я расскажу о самых интересных страницах его истории, а также, конечно, поведаю местные легенды и поверья. Обзорно мы рассмотрим несколько исторических объектов, а также я расскажу о местной продукции, которую можно привезти в подарок родным и друзьям.
- Мастер-класс.
- Во второй части нашего путешествия мы отправимся в пряничную мастерскую на интересный мастер-класс. Даже дети смогут в ходе мастер-класса изготовить вкусный натуральный пряник, затем там же его для вас выпекут, а потом будет самое интересное - вы будете его расписывать. Данная забава понравится и детям, и взрослым.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обзорная экскурсия по исторической части Углича
- Что не входит
- Стоимость мастер-класса — 500 рублей с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь УспенскаяЗавершение: Мастерская печатного пряника
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- В стоимость не входят билеты на мастер-класс (500р с чел)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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