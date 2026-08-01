История Углича тесно переплетена с судьбой России.
Ребята узнают, как гибель царевича Димитрия повлияла на страну, услышат сюжеты из жизни князей и святых и научатся понимать старинные росписи. Скучного перечисления дат не ждите — будет много разнообразных историй, загадок, мистики и легенд.
Ребята узнают, как гибель царевича Димитрия повлияла на страну, услышат сюжеты из жизни князей и святых и научатся понимать старинные росписи. Скучного перечисления дат не ждите — будет много разнообразных историй, загадок, мистики и легенд.
Описание экскурсии
- Памятник угличским купцам и самой богатой собаке города
- Памятник Андрею Большому и непростая история его сыновей
- Тайна царевича Димитрия и основные версии гибели наследника престола
- Церковь Димитрия на Крови и росписи, которые подробно рассказывают о событиях рокового дня
- Палаты удельных князей — самое старое здание Углича
- Спасо-Преображенский собор и истории местных святых
- Колокольня и виды на Углич и Волгу с высоты (по желанию)
Организационные детали
Программа адресована школьникам 10–15 лет в сопровождении взрослых.
Дополнительные расходы
- Путёвка для экскурсии с частным гидом по территории Угличского кремля — 1000 ₽ с группы
- Церковь-музей царевича Димитрия на Крови — 150 ₽ для взрослых, студенты и пенсионеры — 140 ₽, дети — 120 ₽, дошкольники — бесплатно, есть льготы для многодетных семей и участников боевых действий при предъявлении удостоверения
- Подъём на колокольню — 50 ₽ для взрослых, дети бесплатно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 341 туриста
Я коренная угличанка. У меня историческое образование и огромный опыт работы (более 30 лет) с русскими и зарубежными гостями города. Провожу экскурсии на русском и английском языках, могу подстроиться под
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