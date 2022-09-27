Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс

Увидеть знаковые места города и сделать своими руками настоящий угличский пряник

Углич — маленький старинный городок на Волге.

Вы услышите, когда и кем он был основан, почему получил такое название и как выглядел в первые века своего существования.

Полюбуетесь чудесными церквями, рассмотрите архивные фото и примете участие в мастер-классе по созданию и росписи пряника.
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Углич: обзорная экскурсия и пряничный мастер-класс
Ближайшие даты:
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Углича

Я покажу главные достопримечательности исторического центра: Волжскую набережную, церковь Димитрия на Крови, Успенскую площадь и Воскресенский мужской монастырь. А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих. Вы услышите легенду об огненном петухе и веселые истории о местных купцах. Кроме того, раскроете, как строили угличский гидроузел.

Мастер-класс по выпеканию и росписи пряника

Погуляв по городу, мы отправимся в пряничную мастерскую. Под руководством опытного мастера вы своими руками приготовите ароматный пряник, а потом распишете его. Узнаете, в чем особенность угличского пряника и какие традиции с ним связаны. Расскажу я и о других местных специалитетах. Если пожелаете, поделюсь практическими советами, какие сувениры и где купить.

Организационные детали

  • Пряничный мастер-класс не включен в стоимость — 500 руб. с человека
  • Особенно процесс создания пряника интересен детям (от 5 лет)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Углича

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние🔭ОбзорныеВоскресенский монастырь🗽Популярные места🙏РелигиозныеЦерковь Димитрия на КровиЦерковь Рождества Иоанна ПредтечиУспенская площадь🎓Мастер-классы

Похожие туры в Угличе

Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида
Успенская площадь, Углич
3 100 за всё до 10 чел.
История Углича с мастер-классом по изготовлению ароматного пряника
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
История Углича с мастер-классом по изготовлению ароматного пряника
В ходе экскурсии вы узнаете самое интересное из истории Углича
площадь Успенская
27 сен
28 сен
29 сен
30 сен
2 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением музея легендарного часового завода
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением музея легендарного часового завода
В начале экскурсии мы прогуляемся по историческому центру Углича
Успенская площадь
3 000 за всё до 15 чел.
Углич: место убийства последнего Рюриковича
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ILIA
ILIA
Нет отзывов
Углич: место убийства последнего Рюриковича
Проведу Вам экскурсию по древнему Угличу
ул. Кремль, 5, Углич
4 000 за всё до 10 чел.
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия
Причал, центральная набережная
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 800 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Пешеходная экскурсия по Угличу - это погружение в историю
По согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
По согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
156 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
у Успенской площади
Сегодня
Завтра
23 сен
25 сен
2 500 за всё до 10 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Угличу
Комбинированная экскурсия по Угличу - и пешеходная
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
Время по Угличу
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Время по Угличу
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу
По согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Сказочный Углич
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
1 отзыв
Сказочный Углич
Посетить самые важные места города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
на Успенской площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
23001 955 за всё до 10 чел.
Углич - жемчужина России
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.6
7 отзывов
Углич - жемчужина России
Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад
Площадь Успенская, Углич
1 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Угличе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Угличе
ХОРОШО
🧭
ТАМ