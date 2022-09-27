Углич — маленький старинный городок на Волге. Вы услышите, когда и кем он был основан, почему получил такое название и как выглядел в первые века своего существования. Полюбуетесь чудесными церквями, рассмотрите архивные фото и примете участие в мастер-классе по созданию и росписи пряника.

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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Углича

Я покажу главные достопримечательности исторического центра: Волжскую набережную, церковь Димитрия на Крови, Успенскую площадь и Воскресенский мужской монастырь. А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих. Вы услышите легенду об огненном петухе и веселые истории о местных купцах. Кроме того, раскроете, как строили угличский гидроузел.

Мастер-класс по выпеканию и росписи пряника

Погуляв по городу, мы отправимся в пряничную мастерскую. Под руководством опытного мастера вы своими руками приготовите ароматный пряник, а потом распишете его. Узнаете, в чем особенность угличского пряника и какие традиции с ним связаны. Расскажу я и о других местных специалитетах. Если пожелаете, поделюсь практическими советами, какие сувениры и где купить.

Организационные детали