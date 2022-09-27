Я покажу главные достопримечательности исторического центра: Волжскую набережную, церковь Димитрия на Крови, Успенскую площадь и Воскресенский мужской монастырь. А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих. Вы услышите легенду об огненном петухе и веселые истории о местных купцах. Кроме того, раскроете, как строили угличский гидроузел.
Погуляв по городу, мы отправимся в пряничную мастерскую. Под руководством опытного мастера вы своими руками приготовите ароматный пряник, а потом распишете его. Узнаете, в чем особенность угличского пряника и какие традиции с ним связаны. Расскажу я и о других местных специалитетах. Если пожелаете, поделюсь практическими советами, какие сувениры и где купить.