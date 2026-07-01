Углич, жемчужина Волги, открывает свои тайны для всех желающих погрузиться в его богатую историю.
Во время экскурсии вы увидите самые значимые достопримечательности города, такие как Волжская набережная, церковь Димитрия на Крови,
Во время экскурсии вы увидите самые значимые достопримечательности города, такие как Волжская набережная, церковь Димитрия на Крови,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидите главные достопримечательности Углича
- 📜 Узнаете историю города и его легенды
- 🎨 Примете участие в мастер-классе по росписи пряника
- 🖼️ Рассмотрите архивные фотографии
- 👨👩👧👦 Идеально подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Угличу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по Волжской набережной и посещением местных достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Волжская набережная
- Церковь Димитрия на Крови
- Успенская площадь
- Воскресенский мужской монастырь
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Углича
Я покажу главные достопримечательности исторического центра: Волжскую набережную, церковь Димитрия на Крови, Успенскую площадь и Воскресенский мужской монастырь. А также церковь Рождества Иоанна Предтечи, которой восхищался Николай Рерих. Вы услышите легенду об огненном петухе и веселые истории о местных купцах. Кроме того, раскроете, как строили угличский гидроузел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2090 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости Углича! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с историческим образованием. Очень люблю свой город и горжусь им, ведь за более чем тысячелетнюю историю Углич пережил многое, несколько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 26 июн 2026
Отлично!!!
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С
Замечательная экскурсия, раскрывающая зарождение и развитие города Углича. Наталья обаятельный экскурсовод с прекрасным знанием своего дела, умеющая поддержать диалог на любую тему. Все очень понравилось! Рекомендую.
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Спасибо большое Наталье за познавательную прогулку по Угличу!
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Е
Добрый день. Посетили экскурсию 10.03.26. Были с ребенком 8 лет. Маршрут составлен интересно, увлекательно. Много нового и интересного узнали о городе, улицах. Наталья поразила очень уверенной подачей материала, знаниями о городе. Очень интересно и познавательно провели время. Спасибо большое.
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Прекрасная прогулка по городу - легкая и интересная. Узнали много нового о городе. Спасибо!
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Побывали на обзорной экскурсии в Угличе и остались весьма довольны! Спасибо Наталье за интересный и содержательный рассказ! Наталья очень образованный и начитанный человек, любящий свой родной город! Впечатления от прогулки остались самые приятные!
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