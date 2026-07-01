Углич, жемчужина Волги, открывает свои тайны для всех желающих погрузиться в его богатую историю.Во время экскурсии вы увидите самые значимые достопримечательности города, такие как Волжская набережная, церковь Димитрия на Крови,

Успенская площадь и Воскресенский мужской монастырь. Легенды, истории и архивные фотографии оживят прошлое перед вашими глазами. Затем вас ждет не менее захватывающее приключение - мастер-класс по созданию и росписи угличского пряника. Под руководством опытного мастера вы не только узнаете секреты местного пряничного искусства, но и создадите свой уникальный сувенир. Этот мастер-класс подарит вам не только новые знания, но и восхитительные впечатления, которые станут частью вашего путешествия по Угличу. Пряничный мастер-класс - это отличная возможность для всей семьи провести время вместе, погрузившись в атмосферу творчества и узнав много нового о культуре и традициях Углича

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Угличу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по Волжской набережной и посещением местных достопримечательностей.

Сейчас август — это идеальное время.