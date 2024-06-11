Углич, с его многовековой историей, напоминает драгоценный камень в короне Российской империи. Этот город интересен не только своим прошлым, но и настоящим.
Экскурсия начинается с обзорной поездки по центру Углича, где
Экскурсия начинается с обзорной поездки по центру Углича, где
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Углич - город с богатой историей
- 🧀 Интересное знакомство с сыроделием
- 🌉 Впечатляющие виды на Волгу и ГЭС
- 🍽️ Дегустация местных сыров
- 🛍️ Возможность приобрести продукцию завода
- 🚗 Удобный формат на вашем авто или такси
Что можно увидеть
- ГЭС
- Шлюзы
- Набережная Волги
- Музей СырКультПросвет
- Кафе-ресторан Сыр-Бор
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древний Углич
На обзорной экскурсии по Угличу мы отправимся на авто к строениям ГЭС и шлюзам. Здесь, на набережной Волги, вы полюбуетесь панорамой правобережной части города и узнаете историю памятников архитектуры, украшающих её. Оцените впечатляющую мощность ГЭС и Волжские просторы.
Музей сыра
Вы побываете в музее СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода. Узнаете о развитии сыроварения в России, познакомитесь с различными рецептами изготовления сыров и блюд на их основе и посмотрите на процесс производства через панорамную стеклянную галерею.
Дегустация и покупки
После экскурсии по музею по желанию продегустируете сыры с мёдом и ароматным чаем. Также при заводе есть магазин с местной продукцией и кафе-ресторан Сыр-Бор с сырными блюдами от местного шеф-повара.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Или можно заказать такси — цена около 1200 рублей за экскурсию. Детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы — билеты в музей СырКультПросвет:
— Взрослые — 700 руб. /с дегустацией, 450 руб. /без дегустации
— Школьники, студенты, пенсионеры — 650 руб. /с дегустацией, 400 руб. /без дегустации
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гражданской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Угличе
Провела экскурсии для 3090 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе, и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделатьЗадать вопрос
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