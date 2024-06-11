Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)

Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Углич, с его многовековой историей, напоминает драгоценный камень в короне Российской империи. Этот город интересен не только своим прошлым, но и настоящим.

Экскурсия начинается с обзорной поездки по центру Углича, где
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можно узнать о развитии города и полюбоваться его архитектурными памятниками.

Далее маршрут ведет к строениям ГЭС и шлюзам на набережной Волги, откуда открывается впечатляющая панорама правобережной части города. Следующий этап - посещение музея СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода.

Здесь гости узнают о развитии сыроварения в России, познакомятся с различными рецептами изготовления сыров и блюд на их основе, а также смогут наблюдать за процессом производства через панорамную стеклянную галерею. После экскурсии по музею предлагается дегустация сыров с мёдом и ароматным чаем.

При заводе также работает магазин с местной продукцией и кафе-ресторан Сыр-Бор, где можно попробовать блюда от местного шеф-повара. Экскурсия проводится на вашем автомобиле или можно заказать такси. Дополнительные расходы включают билеты в музей СырКультПросвет

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Углич - город с богатой историей
  2. 🧀 Интересное знакомство с сыроделием
  3. 🌉 Впечатляющие виды на Волгу и ГЭС
  4. 🍽️ Дегустация местных сыров
  5. 🛍️ Возможность приобрести продукцию завода
  6. 🚗 Удобный формат на вашем авто или такси

Что можно увидеть

  • ГЭС
  • Шлюзы
  • Набережная Волги
  • Музей СырКультПросвет
  • Кафе-ресторан Сыр-Бор
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний Углич

На обзорной экскурсии по Угличу мы отправимся на авто к строениям ГЭС и шлюзам. Здесь, на набережной Волги, вы полюбуетесь панорамой правобережной части города и узнаете историю памятников архитектуры, украшающих её. Оцените впечатляющую мощность ГЭС и Волжские просторы.

Музей сыра

Вы побываете в музее СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода. Узнаете о развитии сыроварения в России, познакомитесь с различными рецептами изготовления сыров и блюд на их основе и посмотрите на процесс производства через панорамную стеклянную галерею.

Дегустация и покупки

После экскурсии по музею по желанию продегустируете сыры с мёдом и ароматным чаем. Также при заводе есть магазин с местной продукцией и кафе-ресторан Сыр-Бор с сырными блюдами от местного шеф-повара.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Или можно заказать такси — цена около 1200 рублей за экскурсию. Детали уточняйте в переписке.
  • Дополнительные расходы — билеты в музей СырКультПросвет:
    — Взрослые — 700 руб. /с дегустацией, 450 руб. /без дегустации
    — Школьники, студенты, пенсионеры — 650 руб. /с дегустацией, 400 руб. /без дегустации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гражданской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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