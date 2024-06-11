Углич, с его многовековой историей, напоминает драгоценный камень в короне Российской империи. Этот город интересен не только своим прошлым, но и настоящим.Экскурсия начинается с обзорной поездки по центру Углича, где

можно узнать о развитии города и полюбоваться его архитектурными памятниками. Далее маршрут ведет к строениям ГЭС и шлюзам на набережной Волги, откуда открывается впечатляющая панорама правобережной части города. Следующий этап - посещение музея СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода. Здесь гости узнают о развитии сыроварения в России, познакомятся с различными рецептами изготовления сыров и блюд на их основе, а также смогут наблюдать за процессом производства через панорамную стеклянную галерею. После экскурсии по музею предлагается дегустация сыров с мёдом и ароматным чаем. При заводе также работает магазин с местной продукцией и кафе-ресторан Сыр-Бор, где можно попробовать блюда от местного шеф-повара. Экскурсия проводится на вашем автомобиле или можно заказать такси. Дополнительные расходы включают билеты в музей СырКультПросвет

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний Углич

На обзорной экскурсии по Угличу мы отправимся на авто к строениям ГЭС и шлюзам. Здесь, на набережной Волги, вы полюбуетесь панорамой правобережной части города и узнаете историю памятников архитектуры, украшающих её. Оцените впечатляющую мощность ГЭС и Волжские просторы.

Музей сыра

Вы побываете в музее СырКультПросвет на территории сыродельно-молочного завода. Узнаете о развитии сыроварения в России, познакомитесь с различными рецептами изготовления сыров и блюд на их основе и посмотрите на процесс производства через панорамную стеклянную галерею.

Дегустация и покупки

После экскурсии по музею по желанию продегустируете сыры с мёдом и ароматным чаем. Также при заводе есть магазин с местной продукцией и кафе-ресторан Сыр-Бор с сырными блюдами от местного шеф-повара.

Организационные детали