Расширенная экскурсия по Угличу

Комбинированная экскурсия по Угличу - и пешеходная, и на автомобиле - позволит максимально полно...

Комбинированная экскурсия по Угличу — и пешеходная, и на автомобиле — позволит максимально полно познакомиться с одним из самых интересных старинных городов.

Вы увидите знаменитую шатровую церковь Алексеевского монастыря, ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей.

Можно будет посмотреть не только на известный храм Димитрия-на-Крови, но и на церковь Димитрия-на-Поле.

Также вас ждут Торговые ряды, памятник Русскому воинству и другие достопримечательности.
Расширенная экскурсия по Угличу
Расширенная экскурсия по Угличу
Расширенная экскурсия по Угличу
Расширенная экскурсия по Угличу
Расширенная экскурсия по Угличу
Расширенная экскурсия по Угличу

Что вы увидите 🤩

  • Алексеевский монастырь
  • Ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей
  • Храм Димитрия-на-Крови
  • Церковь Димитрия-на-Поле
  • Торговые ряды
  • Памятник Русскому воинству
  • Плотина Угличской ГЭС
Об экскурсии
Комбинированная экскурсия по Угличу — и пешеходная, и на автомобиле — позволит максимально полно познакомиться с одним из самых интересных старинных городов. Вы увидите знаменитую шатровую церковь Алексеевского монастыря, ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей. Можно будет посмотреть не только на известный храм Димитрия-на-Крови, но и на церковь Димитрия-на-Поле. Также вас ждут Торговые ряды, памятник Русскому воинству и другие достопримечательности.
Местная ГЭС — ещё одна «визитная карточка» Углича и один из старейших подобных объектов в стране. Масштабы потрясают: при создании Угличского водохранилища было переселено более 24 тысяч человек. Вместе с вами мы посетим плотину этой гидроэлектростанции и живописную дамбу. А ещё навестим «старый» город, где на Ярославской и Ростовской улицах расположились купеческие особняки XVIII—XX веков, которым посвящены многие впечатляющие местные легенды.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Аренда автомобиля.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, по запросу

Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Угличе

Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида
По договоренности
Экскурсия по историческим местам Углича
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1-7 чел.
Экскурсия по историческим местам Углича
Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Углич: Битва. Престол. OFF
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-2 чел.
Углич: Битва. Престол. OFF
Добро пожаловать на серию брутальных экскурсий Дмитрия Захарова «Битва. Престол. OFF» © - экскурсия...
По договоренности
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Индивидуальная экскурсия
5
78
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Историческое и духовное наследие Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
2 500
за 1-10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Уютная старина Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2ч 30м
2 400
за 1-10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Сюжеты Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
145
2 600
за 1-5 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Экспресс-прогулка по Угличу
Индивидуальная экскурсия
4.8
29
1ч 30м
1 680
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное
Углич сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
5
47
2 500
за 1-10 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Углич и Мышкин за один день
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 000
за 1-10 чел.
Углич и Мышкин за один день
Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции
Неповторимый и незабываемый Углич
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2ч 30м
2 400
за 1-30 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Поразиться истории и вдохновиться душевной атмосферой города, украсившего Золотое кольцо
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная экскурсия
5
9
3 000
за 1-15 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни

Гиды В. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым...
Ежедневно, по запросу
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Пешеходная экскурсия по Угличу - это погружение в историю, позволяющее ощутить обаяние одной из...
Ежедневно, по запросу
Время по Угличу
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Время по Угличу
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с...
Ежедневно, по запросу
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
Ежедневно, по запросу
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Ежедневно по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Угличе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Угличе
🇷🇺