Об экскурсии

Комбинированная экскурсия по Угличу — и пешеходная, и на автомобиле — позволит максимально полно познакомиться с одним из самых интересных старинных городов. Вы увидите знаменитую шатровую церковь Алексеевского монастыря, ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей. Можно будет посмотреть не только на известный храм Димитрия-на-Крови, но и на церковь Димитрия-на-Поле. Также вас ждут Торговые ряды, памятник Русскому воинству и другие достопримечательности.

Местная ГЭС — ещё одна «визитная карточка» Углича и один из старейших подобных объектов в стране. Масштабы потрясают: при создании Угличского водохранилища было переселено более 24 тысяч человек. Вместе с вами мы посетим плотину этой гидроэлектростанции и живописную дамбу. А ещё навестим «старый» город, где на Ярославской и Ростовской улицах расположились купеческие особняки XVIII—XX веков, которым посвящены многие впечатляющие местные легенды.