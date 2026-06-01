Эта экскурсия понравится любителям нестандартных маршрутов. Мы прогуляемся по центру Углича, заглядывая в уголки, которые остаются за рамками обзорных программ.
Вас ждут старинные улицы, древний монастырь, один из самых красивых храмов Углича и знакомство с историей Угличской ГЭС.
В финале я отведу вас в Музей гидроэнергетики — современное интерактивное пространство для взрослых и детей.
Вас ждут старинные улицы, древний монастырь, один из самых красивых храмов Углича и знакомство с историей Угличской ГЭС.
В финале я отведу вас в Музей гидроэнергетики — современное интерактивное пространство для взрослых и детей.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку на волжской набережной с панорамами старого Углича.
- Пройдём через Парк Победы к Успенской площади — историческому центру города.
- Прогуляемся по старинной пешеходной улице с атмосферой купеческого города. Вы узнаете, откуда пошло выражение «Катись колбаской по улице Спасской».
- Посетим Воскресенский монастырь, один из древнейших в Угличе, и поговорим о его истории и роли в жизни Углича.
- Увидим Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге, обсудим историю её создания и судьбу Иоанна Чеполосова.
- Прогуляемся к Угличской ГЭС и поговорим о строительстве станции, которое изменило жизнь города.
- После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить интерактивный Музей гидроэнергетики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Углича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2348 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!
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