Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей24 февраля 2025Очень хорошая экскурсия! Все два с половиной часа экскурсовод Галина не давала скучать, рассказала кучу интересных вещей. Спасибо ей!
- ООльга9 января 2025Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию!
- ААнна8 января 2025Очень познавательная экскурсия! Много интересных фактов. Спасибо Галине!
- ООльга1 августа 2024Огромное спасибо за шикарную и содержательную экскурсию! Не смотря на, дождь и ветер, всё было очень достойно и мило!
- ААнна14 июля 2024Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но
- ЕЕлена16 октября 2023https://youtu.be/VUtsI2x0Y8E
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Торговые Ряды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "Торговые Ряды" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2025 год по теме «Торговые Ряды», 26 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май