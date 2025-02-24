Торговые Ряды – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговые Ряды» в Угличе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    24 февраля 2025
    Добро пожаловать в Углич
    Очень хорошая экскурсия! Все два с половиной часа экскурсовод Галина не давала скучать, рассказала кучу интересных вещей. Спасибо ей!
  • О
    Ольга
    9 января 2025
    Добро пожаловать в Углич
    Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию!
  • А
    Анна
    8 января 2025
    Добро пожаловать в Углич
    Очень познавательная экскурсия! Много интересных фактов. Спасибо Галине!
  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
    Огромное спасибо за шикарную и содержательную экскурсию! Не смотря на, дождь и ветер, всё было очень достойно и мило!
  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
    Музей отличный, поимо самой ГЭС он проливает свет на жизнь страны во время её строительства, затрагивает многие технические вопросы, но
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    простым и понятным языком. Так же очень интересноа интерактивная часть музея. Очень жаль что мало времени уделили экспонатам на территории, а это натуральные механизмы и детали ГЭС. Я всем рекомендую посетить музей.

  • Е
    Елена
    16 октября 2023
    Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
    https://youtu.be/VUtsI2x0Y8E

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Торговые Ряды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Углич
  2. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
  3. Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Угличский Кремль
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Кремль
  9. Богоявленский монастырь
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "Торговые Ряды" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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