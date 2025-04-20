Угличская сыроварня – экскурсии в Угличе

Найдено 4 экскурсии в категории «Угличская сыроварня» в Угличе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Угличскому кремлю
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Угличский кремль: прогулка с гидом
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Угличская сыроварня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
  3. Экскурсия по Угличскому кремлю
  4. Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Угличская сыроварня" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 6900. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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