М Михаил Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!

Н Наталья Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!

А Александра Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.

А Алексей Экскурсия по Угличскому кремлю Рыбинск прекрасен

О Ольга Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов Огромное спасибо за шикарную и содержательную экскурсию! Не смотря на, дождь и ветер, всё было очень достойно и мило!

Д Дмитрий Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу Отличный экскурсовод, интересный рассказ о городе