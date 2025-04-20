Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Угличский кремль: прогулка с гидом
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил20 апреля 2025Отличная экскурсия! Наталья - очень эрудированный профессиональный гид, показала все основные достопримечательности Углича и рассказала множество интересных вещей о них и не только. Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Угличем!
- ННаталья11 апреля 2025Познавательно, интересно, но холодно😀 Спасибо за экскурсию!
- ААлександра24 марта 2025Замечательная прогулка по Угличу, приятный не навязчивый рассказ, красивые локации.
- ААлексей2 ноября 2024Рыбинск прекрасен
- ООльга1 августа 2024Огромное спасибо за шикарную и содержательную экскурсию! Не смотря на, дождь и ветер, всё было очень достойно и мило!
- ДДмитрий13 июля 2024Отличный экскурсовод, интересный рассказ о городе
- ЕЕлена16 октября 2023https://youtu.be/VUtsI2x0Y8E
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Угличская сыроварня»
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