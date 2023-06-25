Наш расширенные рыболовный тур на Байкал для желающих увидеть все главные достопримечательности Ольхона и отправиться за трофеями на корабле ещё дальше к диким бухтам озера. Помимо ловли хариуса, щуки и окуня, мы исследуем весь остров от северного мыса Хобой до южной части. Прогуляемся к священной скале Шаманка, увидим столбы сэргэ с разноцветными ленточками, песчаный Сарайский пляж и самую широкую часть Байкала. Покидаем удочки на горных реках и в богатых рыбой заливах. Гиды покажут проверенные места и приготовят свежепойманный улов. Насладимся байкальскими деликатесами и отправимся в гости к нерпам. Увидим бескрайние водные просторы и дикую природу. Напаримся в бане и искупаемся в чаше на берегу Баргузинского залива. Всё это — в маленькой команде до 6 человек.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Возможно участие с детьми от 12 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Тур состоится при группе от 3-х человек.