Экскурсии с животными в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Улан-Удэ, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
32 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: У гостиницы Бурятия
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
18 800 за всё до 3 чел.
Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
На машине
26 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
«Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты»
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
от 15 000 за всё до 2 чел.
Посольск: плывущий по воде Байкала монастырь и история байкальской рыбалки
10 часов
Водная прогулка
Посольск: плывущий по воде Байкала монастырь и история байкальской рыбалки
Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Расписание: С понедельника по субботу в 08:00.
7 дек в 08:00
10 дек в 08:00
17 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Симаков
    18 октября 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер! Любезно согласилась за нами заехать. Время в дороге
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    до Байкала пролетело незаметно. Было интересно и занимательно. На Байкале были превосходные локации. С погодой конечно повезло. Но в этом заслуга всей нашей замечательной команды и секрета Анастасии!

    Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер!
  • A
    Altana
    14 октября 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Большое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и очень красивые! Мы узнали много нового, попробовали местные вкусности и даже провели небольшой обряд, Все было индивидуально и супер-комфортно, однозначно советуем✨
    Большое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и оченьБольшое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и очень
  • П
    Полина
    12 октября 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Это было невероятное путешествие ❤️
    Это было невероятное путешествие ❤️Это было невероятное путешествие ❤️Это было невероятное путешествие ❤️
  • М
    Мария
    3 апреля 2024
    Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
    Бронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут со стороны Улан-Удэ, а не
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    знаменитый у туристов остров. Нам очень повезло с гидом. Надежда показала нам все тонкости местной жизни, обычаи и традиции. Было очень интересно и совсем не скучно. Кроме того, Надежда отличный водитель и прекрасный человек. Гостевой дом, где останавливались на ночь находится в прекрасном месте в шаге от озера. Очень дружелюбная хозяйка и прекрасная еда. Нам удалось увидеть невероятный байкальский лед, таинственные гроты, искупаться в горячем источнике. И все это без толп других туристов. Всю дорогу нас сопровождала хорошая солнечная погода и почти полное отсутствие людей. Поездка превзошла все наши ожидания, мы влюбились в Байкал и Бурятию и планируем обязательно сюда вернуться.

    Бронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут со
  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
    Экскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числе прочего, посещение Иволгинского дацана
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    (центра российского буддизма), стана Чингисхана, проживание в гостевом доме, питание, прокат коньков для катания по льду Байкала, аренда судна на воздушной подушке, баня на льду Байкала. Дважды заезжали на разные термальные источники. Рекомендую взять с собой немного наличности, если в дацане будет желание сделать подношения. По предложению организатора экскурсию брали на три дня, что позволило не спеша насладиться красотами Байкала и сделать отличные фото. Проживали в гостевом доме «Байкальский медведь» в Усть-Баргузине. В доме имеются все удобства, чисто, тепло, и вкусные завтраки и ужины. Хозяйка Елена Владимировна очень доброжелательная, на третьем этаже дома хозяйки есть небольшая игровая с аэрохоккеем и теннисным столом. Меню на Байкале преимущественно рыбное (омуль во всех ипостасях), но это вкусно! Гид Валерий очень интересный рассказчик, кроме исторических фактов, много рассказал о буддизме, шаманизме, традициях бурят. Вся экскурсия прошла в атмосфере добра и позитива! Огромное спасибо!

    Экскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числе
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
    Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥 За 2 дня мы увидели всё и даже больше 😍 Был
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    и невероятный лёд Байкала💙 торосы, сосульки, уха, закат, баня, прорубь, чан, национальная кухня, якутские песни, наряды, лось в лесу😁 интересные рассказы не только про Байкал, но и про удивительный бурятский народ! Сложно собрать все эмоции и описать свой восторг от этого путешествия! Рекомендую на все 💯

    Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
  2. Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
  3. Посольск: плывущий по воде Байкала монастырь и история байкальской рыбалки
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в декабре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 800. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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