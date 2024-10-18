читать дальше

(центра российского буддизма), стана Чингисхана, проживание в гостевом доме, питание, прокат коньков для катания по льду Байкала, аренда судна на воздушной подушке, баня на льду Байкала. Дважды заезжали на разные термальные источники. Рекомендую взять с собой немного наличности, если в дацане будет желание сделать подношения. По предложению организатора экскурсию брали на три дня, что позволило не спеша насладиться красотами Байкала и сделать отличные фото. Проживали в гостевом доме «Байкальский медведь» в Усть-Баргузине. В доме имеются все удобства, чисто, тепло, и вкусные завтраки и ужины. Хозяйка Елена Владимировна очень доброжелательная, на третьем этаже дома хозяйки есть небольшая игровая с аэрохоккеем и теннисным столом. Меню на Байкале преимущественно рыбное (омуль во всех ипостасях), но это вкусно! Гид Валерий очень интересный рассказчик, кроме исторических фактов, много рассказал о буддизме, шаманизме, традициях бурят. Вся экскурсия прошла в атмосфере добра и позитива! Огромное спасибо!