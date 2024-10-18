9 часов
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: У гостиницы Бурятия
«Там же у вас будет время посетить сувенирный магазинчик в виде войлочной юрты, пройти по лавкам с байкальской рыбой и насладиться «пушистым» кофе с милейшей нерпой-маршмэллоу в уютной кофейне»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
18 800₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
«Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты»
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Водная прогулка
Посольск: плывущий по воде Байкала монастырь и история байкальской рыбалки
Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
«А ещё приглашаем детей и взрослых в увлекательное путешествие на юг Байкала в музейно-информационный центр «Посольск рыбацкий»»
Расписание: С понедельника по субботу в 08:00.
7 дек в 08:00
10 дек в 08:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССимаков18 октября 2024Отличная поездка. Впечатлений море! Все что запланировали и даже больше выполнили. Анастасия супер! Любезно согласилась за нами заехать. Время в дороге
- AAltana14 октября 2024Большое спасибо Анастасии за незабываемое путешествие к Байкалу💙Маршрут идеально продуман, все локации очень разные и очень красивые! Мы узнали много нового, попробовали местные вкусности и даже провели небольшой обряд, Все было индивидуально и супер-комфортно, однозначно советуем✨
- ППолина12 октября 2024Это было невероятное путешествие ❤️
- ММария3 апреля 2024Бронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут со стороны Улан-Удэ, а не
- ООлег21 марта 2024Экскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числе прочего, посещение Иволгинского дацана
- ММария15 марта 2024Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥 За 2 дня мы увидели всё и даже больше 😍 Был
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в декабре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 800. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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