🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке Начало: На площади Советов 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 28 отзывов Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой 29 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 79 отзывов К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах Начало: На площади Советов 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Мини-группа 4 часа 50 отзывов В тренде Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории Начало: На площади Советов 3900 3 705 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 170 отзывов Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой Начало: Площадь Советов от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 3.5 часа 35 отзывов Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида Начало: Гостиница Бурятия Расписание: ежедневно в 10:00 от 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 58 отзывов Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России Начало: Гостиница Бурятия 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 23 отзыва Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов Начало: Гостиница Бурятия 16 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 36 отзывов Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом Начало: Гостиница Бурятия 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 74 отзыва Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 22 отзыва Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас Начало: У вашего отеля 29900 26 910 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 55 отзывов Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии Начало: Гостиница Бурятия 8 670 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов История и традиции Улан-Удэ О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру Начало: У гостиницы Бурятия Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 15 отзывов В гости к хранителям веры и старины: экскурсия в Улан-Удэ Индивидуальная экскурсия в Тарбагатай - уникальная возможность познакомиться с культурой старообрядцев Забайкалья и увидеть редкие исторические артефакты 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 5 отзывов Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова Начало: На площади Советов 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии Начало: На площади Советов 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири Начало: На площади Советов Расписание: ежедневно в 09:00 7 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне 7 580 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест Начало: На площади Советов 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 13 часов 11 отзывов Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы от 25 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников» Начало: У гостиницы Байкал Плаза от 18 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 2 отзыва Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках Начало: На площади Советов Расписание: ежедневно в 08:00 8 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах Начало: Гостиница Бурятия 3 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане Начало: У гостиницы Бурятия 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино 17 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом Начало: На площади Советов Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00 4 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы 25 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Старообрядцы Бурятии: история и современность Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней от 26 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе) Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району Начало: На площади Советов Расписание: ежедневно в 10:30 4 900 ₽ за человека