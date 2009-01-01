Этно-путешествие в бурятскую деревню

Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды

Готовы на один день почувствовать себя кочевником суровой степи? В самобытном селе в 45 км от Улан-Удэ вам откроются традиции, истории и верования бурят.

Вы окажетесь в настоящей юрте, сыграете в бурятский «бильярд», постреляете из лука и примерите национальный костюм.

А во время обеда приготовите сытные буузы и сделаете подношение местным духам.
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Этно-путешествие в бурятскую деревню

Что вас ожидает

Истории сибирского тракта

Дорога из Улан-Удэ в аутентичное бурятское село не будет монотонной: в пути вы услышите об обычаях, верованиях и истории народов Забайкалья, перенесетесь во времена воинственного народа хунну и империи Чингисхана. А маршрут наш пройдет по старинному сибирскому тракту, по которому в 19 веке путешествовал цесаревич Николай II.

Внутри юрты: быт кочевников степи

В одном из домов села нас встретит гостеприимная хозяйка с терпким чаем с молоком и хадаком — именно так буряты приветствуют гостей. Вы увидите, как рядом уживаются русская изба и бурятские юрты, поймете, как изменился уклад кочевников с присоединением к России. Поучаствуете в «постройке» юрты и услышите о её сакральном значении. Сможете пострелять из лука, погадать и поиграть бурятские игры — скачки и «бильярд».

Буузы своими руками

В колоритной юрте вы своими руками приготовите бурятские буузы и непременно их попробуете. Во время обеда вы научитесь правильно подавать и есть это блюдо и сделаете подношение местным духам.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: фиксированный транспортный сбор — 1000 руб. с группы, а также обед и мастер-класс — 1500 руб. с человека. Если вас больше 3 человек, стоимость рассчитывается индивидуально.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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