Дорога из Улан-Удэ в аутентичное бурятское село займет 45 минут и пройдет по старинному сибирскому тракту, по которому в 19 веке путешествовал цесаревич Николай II.
Внутри юрты: быт кочевников степи
В одном из домов села нас встретит гостеприимная хозяйка с терпким чаем с молоком и хадаком — именно так буряты приветствуют гостей. Вы увидите, как рядом уживаются русская изба и бурятские юрты, поймете, как изменился уклад кочевников с присоединением к России. Поучаствуете в «постройке» юрты и услышите о её сакральном значении. Сможете пострелять из лука, погадать и поиграть бурятские игры — скачки и «бильярд».
Буузы своими руками
В колоритной юрте вы своими руками приготовите бурятские буузы и непременно их попробуете. Во время обеда вы научитесь правильно подавать и есть это блюдо и сделаете подношение местным духам.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле
Есть возможность взять в машину четвёртого человека за доплату 2000 ₽
Вся информационно-развлекательная часть происходит по приезде в село у хозяйки подворья, в дороге вас будет сопровождать водитель (не профессиональный гид) из нашей команды (или я сама при возможности)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне, читать дальшеуменьшить
что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений.
В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Олег
Это была не просто экскурсия, это было большое яркое увлекательное путешествие, во время которого мы узнали о традициях, истории и важных смыслах, которые бережно хранят жители Бурятии, её сильный, отважный, читать дальшеуменьшить
трудолюбивый, талантливый народ. Всё было очень атмосферно и очень позитивно. А ещё – очень интересно и увлекательно. Во время нашего путешествия мы испытали множество позитивных ярких эмоций. Большое спасибо Анастасии, что она организовала для нас эту волшебную встречу с Геленой, сотворила для нас эту экскурсию, этот праздник, этот незабываемый день. Конечно, Анастасии, как гиду, как организатору, как рассказчику- твёрдая пятёрка с плюсом.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Гелена - замечательная хозяйка! Полностью показала и рассказала нам о быте и культуре своего народа. Очень понравились игры с костями, узнали и об их оздоровительном применении. Научились лепить буузы, отведали разные национальные блюда. Были очень впечатлены макетами жилищ разных народов! Остались очень довольны! Однозначно рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Благодарим Гелену за теплый прием! 🥰 Мы все получили массу приятных впечатлений, погрузились в традиционный быт бурятов, почувствовали национальный колорит, отдохнули душой ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
Спасибо большое, познавательно, вкусно, интересно! Не заметили как пролетело время, ребенку 6 лет тоже понравилось! Вот только комаров были тучи))) не дали толком пофоткаться в костюмах)))
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Замечательная экскурсия! Деревня находится в часе езды от города. Встретила потрясающая хозяйка в национальном костюме, так же и мы переоделись)). Увидели настоящую юрту, постреляли из лука, поиграли в кости(очень понравилось, купили себе). Ну и полепили бузы, приготовили и съели. Хозяйка накрыла стол и угостила чудесной самогонкой. Так же хозяйка много чего рассказала… экскурсией довольны, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Сказать "очень понравилось" - ничего не сказать. Нужен вариант ответа "ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилось!" Потрясающее приключение и очень классный формат знакомства с Бурятией. Непринужденно, личным погружением, совершенно разными активностями (от народных игр до читать дальшеуменьшить
кулинарного занятия), да еще и в самой по себе атмосфере! Все с натуры. Волшебная хозяйка Гелена! С ней легко и приятно общаться на любые темы. Очень любит свой край, с воодушевлением рассказывает и отвечает на вопросы. Были семьей, 4 человека. Понравилось всем! Без исключения. Рекомендуем каждому!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «Этно-путешествие в бурятскую деревню»