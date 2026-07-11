Готовы на один день почувствовать себя кочевником суровой степи? В самобытном селе в 45 км от Улан-Удэ вам откроются традиции, истории и верования бурят. Вы окажетесь в настоящей юрте, сыграете в бурятский «бильярд», постреляете из лука и примерите национальный костюм. А во время обеда приготовите сытные буузы и сделаете подношение местным духам.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории сибирского тракта

Дорога из Улан-Удэ в аутентичное бурятское село займет 45 минут и пройдет по старинному сибирскому тракту, по которому в 19 веке путешествовал цесаревич Николай II.

Внутри юрты: быт кочевников степи

В одном из домов села нас встретит гостеприимная хозяйка с терпким чаем с молоком и хадаком — именно так буряты приветствуют гостей. Вы увидите, как рядом уживаются русская изба и бурятские юрты, поймете, как изменился уклад кочевников с присоединением к России. Поучаствуете в «постройке» юрты и услышите о её сакральном значении. Сможете пострелять из лука, погадать и поиграть бурятские игры — скачки и «бильярд».

Буузы своими руками

В колоритной юрте вы своими руками приготовите бурятские буузы и непременно их попробуете. Во время обеда вы научитесь правильно подавать и есть это блюдо и сделаете подношение местным духам.

Организационные детали