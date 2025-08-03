Е Елена

Были на обзорной экскурсии с Евгением 2 августа 2025 г. Если вдруг вы думали что Улан-Удэ скучный город, то Евгений точно переубедит вас. История города и края, религия, архитектура, известные личности - Евгений знает об этом много. Отвечал на все наши вопросы, рассказал много интересного. 2,5 час экскурсии прошли на одном дыхании. Большое спасибо.