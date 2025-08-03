Экскурсия по историческому центру Улан-Удэ позволяет взглянуть на город через призму его архитектуры. Вы узнаете, как город развивался от купеческого Верхнеудинска до столицы советской Бурятии.
Знаковые здания в стилях сибирского барокко, русского классицизма, модерна и других направлений расскажут о ключевых исторических событиях, повлиявших на облик города. Это уникальная возможность понять, как архитектурное наследие отражает дух времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 🕰️ Погружение в историю города
- 🌟 Знаковые здания и их символика
- 📜 Исторические события и их влияние
- 🎨 Архитектурные детали и символы
Что можно увидеть
- Одигитриевский собор
- Дом купца Курбатова
- Гостиные ряды Верхнеудинска
- Дом с атлантами
- Дом Розенштейна
- Дом Советов
- Театр оперы и балета
- Дом радио
Описание экскурсии
Проследить путь от купеческого Верхнеудинска до столицы советской Бурятии, раскрыть роль торговли в развитии города и выяснить, как известные зодчие превращали деревянное поселение в современный мегаполис, — в этом и многом другом нам поможет архитектура Улан-Удэ. Вы рассмотрите интересные детали на фасадах зданий, сравните стили и найдёте скрытые символы, а я помогу расшифровать их.
Вы увидите:
- Одигитриевский собор — старейшее здание города, яркий пример сибирского барокко
- Дом купца Курбатова — единственное в городе здание в стиле русского классицизма, сохранившееся практически без изменений
- Гостиные ряды Верхнеудинска — некогда главный торговый центр, символ богатства купеческого прошлого
- Дом с атлантами — образец эклектики начала 20 века с выразительным фасадом
- Дом Розенштейна — единственное здание Улан-Удэ, выполненное в стиле модерн
- Дом Советов — проект ленинградского архитектора А. А. Оля, воплощение стиля авангард
- Театр оперы и балета — уникальный памятник социалистического романтизма с элементами бурятской архитектуры
- Дом радио — знаковый объект сталинского ампира, символ преобразований центральной части города в 1950-е годы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Одигитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Улан-Удэ
Аттестованный гид по Республике Бурятия, профессиональный историк, имею степень кандидата наук. Имею аккредитации при основных религиозных центрах города и республики: дацане Ринпоче Багша, Иволгинском дацане, шаманском центре «Тэнгэри». Постоянно повышаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 авг 2025
Были на обзорной экскурсии с Евгением 2 августа 2025 г. Если вдруг вы думали что Улан-Удэ скучный город, то Евгений точно переубедит вас. История города и края, религия, архитектура, известные личности - Евгений знает об этом много. Отвечал на все наши вопросы, рассказал много интересного. 2,5 час экскурсии прошли на одном дыхании. Большое спасибо.
