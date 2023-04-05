Приглашаю вас на новую эксклюзивную экскурсию: «Бескрайние таежные просторы и достопримечательности Верхней Березовки»! Буддийский храм Программа экскурсии помогает лучше понять национальную культуру и природу народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в окрестностях города и начнем с одного из самых почитаемых дацанов Бурятии — Диважин Дугана на Верхней Березовке. Его посещение поможет глубже познакомиться с буддизмом. Вы осмотрите храм с аутентичным экскурсоводом, выросшим в буддийской культуре. В ходе экскурсии Вы узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма. Уникальный этнографический музейДалее Вы посетите один из самых интересных музеев города. Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Республике Бурятия музей под открытым небом паркового типа. Это также первый в нашем государстве музей, который относится к так называемым музеям-скансенам, на территорию которых перевезены с мест традиционного бытования и восстановлены историко-архитектурные памятники, которые отражают культуру кочевых и пришлых европейских народов. Здесь будет интересно не только взрослым, но и детям. Особенно они в восторге от мини-зоопарка, который находится на территории комплекса. Орлиная гораБлиже к закату мы совершим небольшой трек и увидим бескрайние таежные просторы. На природе, где горы, как живые тотемы, легко разыграться воображению. Поэтому одна из гор с высоты птичьего полёта отчётливо напоминает орла, взметнувшего свое крыло. Вы сможете насладиться невероятными по красоте пейзажами Орлиной горы и сделать незабываемые фотографии, которые могут сравниться только с гималайскими пейзажами.

А вечер можно завершить в одном из самых колоритных ресторанов города, которые представлены на Верхней Березовке.