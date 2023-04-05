Достопримечательности Верхней Березовки
Хотите посмотреть на город с высоты птичьего полета и увидеть бескрайние таежные просторы? На этой экскурсии мы сделаем потрясающие фотографии и насладимся красотой бурятской природы! Национальный колорит этнографического музея, духовная культура дацана на Верхней Березовке, а также необыкновенно красивый природный комплекс на Орлиной горе станут яркими воспоминаниями о путешествии в Бурятию.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дацан Хамбын Суме
- Этнографический музей
- Орлиная гора
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю вас на новую эксклюзивную экскурсию: «Бескрайние таежные просторы и достопримечательности Верхней Березовки»! Буддийский храм Программа экскурсии помогает лучше понять национальную культуру и природу народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в окрестностях города и начнем с одного из самых почитаемых дацанов Бурятии — Диважин Дугана на Верхней Березовке. Его посещение поможет глубже познакомиться с буддизмом. Вы осмотрите храм с аутентичным экскурсоводом, выросшим в буддийской культуре. В ходе экскурсии Вы узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма. Уникальный этнографический музейДалее Вы посетите один из самых интересных музеев города. Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Республике Бурятия музей под открытым небом паркового типа. Это также первый в нашем государстве музей, который относится к так называемым музеям-скансенам, на территорию которых перевезены с мест традиционного бытования и восстановлены историко-архитектурные памятники, которые отражают культуру кочевых и пришлых европейских народов. Здесь будет интересно не только взрослым, но и детям. Особенно они в восторге от мини-зоопарка, который находится на территории комплекса. Орлиная гораБлиже к закату мы совершим небольшой трек и увидим бескрайние таежные просторы. На природе, где горы, как живые тотемы, легко разыграться воображению. Поэтому одна из гор с высоты птичьего полёта отчётливо напоминает орла, взметнувшего свое крыло. Вы сможете насладиться невероятными по красоте пейзажами Орлиной горы и сделать незабываемые фотографии, которые могут сравниться только с гималайскими пейзажами.
А вечер можно завершить в одном из самых колоритных ресторанов города, которые представлены на Верхней Березовке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Обслуживание гида
- Что не входит
- Питание (При желании может быть организован пикник с любым видом питания)
- Место начала и завершения?
- Площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Встреча с гидом проводится на площади Советов (у памятника Ленину)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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