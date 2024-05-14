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информацией и перенесла меня в другую эпоху благодаря обширным знаниям Марианны о культуре и истории этого города. Настоящий профессионал и приятный собеседник. Ее теплые и душевные рассказы оставили во мне желание вернуться сюда вновь, чтобы продолжать погружаться в богатство бурятской культуры. Я искренне счастлива, что мне удалось провести время с таким замечательным гидом! Настоятельно рекомендую Марианну всем, кто хочет открыть для себя Улан-Удэ.