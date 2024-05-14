1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«В Этнографическом музее — большом лесном парке на окраине Улан-Удэ — я расскажу и покажу историю родной земли с бронзового по 20 век»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
«Мы пройдем по всей территории комплекса, рассмотрим колоритные постройки, зайдем в музей дацана, прикоснемся к молитвенным барабанам и сможем сделать подношение»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Этнографический музей народов Забайкалья»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
«И начнем с этнографического музея»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора14 мая 2024Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
- ВВиктория9 мая 2024Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
- ССергей8 мая 2024Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
- ООксана27 апреля 2024Отличная экскурсия, знакомство с Улан-Удэ состоялось. Очень понравилась экскурсия в Ринпоче Багша (гид Артем). Организатора рекомендую.
- ВВера21 сентября 2023Самого шила не было, меня сопровождал водитель. Исключительно интересно!
- ННадежда18 сентября 2023Экскурсия понравилась. Все, что было по программе.
- ККристина20 августа 2023Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось наше небольшое путешествие по маршруту) открыла для себя много нового о Дацане, культуре
- ИИрина20 августа 2023Выражаю благодарность Марианне за замечательную экскурсию по Улан-Удэ! Ее исключительный талант рассказывать впечатляет живостью, легкостью, историческими знания. Поездка была насыщена
- ВВадим20 июля 2023Поездка в Посольское, конечно, всем понравится. Чудесный монастырь с красивейшим кирпичным, но в то же время кружевным храмом. Прекрасный берег
- ЛЛариса30 марта 2022Байкальский дацан и Музей омуля. Истории байкальских поморовЗамечательное место и самобытная экспозиция, организованная энтузиастами своего дела. Там можно узнать неформальную информацию об организации рыбного промысла на Байкале традиционным способом и в советское время.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Музеи»
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