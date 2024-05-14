Музеи и искусство Улан-Удэ

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Улан-Удэ, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«В Этнографическом музее — большом лесном парке на окраине Улан-Удэ — я расскажу и покажу историю родной земли с бронзового по 20 век»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
«Мы пройдем по всей территории комплекса, рассмотрим колоритные постройки, зайдем в музей дацана, прикоснемся к молитвенным барабанам и сможем сделать подношение»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Этнографический музей народов Забайкалья»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Мини-группа
7 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
«И начнем с этнографического музея»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
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    узнали про Улан-Удэ, интересные исторические факты, несмотря на то,что не в первый раз посещаем город. По рекомендации Анастасии отведали национальную кухню, вкусно и сытно! Благодарим за приятное времяпрепровождение и пунктуальность. Рекомендуем!

  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
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    все было прекрасно. Для знакомства с Улан-Удэ - идеальный вариант. Город для меня раскрылся, захотелось сюда вернуться уже с мужем и дочкой.

    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и
  • С
    Сергей
    8 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Анастасия, очень эрудированный и позитивный человек. Поэтому во время экскурсии можно получить много информации, которая при этом подаётся легко и ненавязчиво, Безусловно рекомендую обращаться к ней при посещении Улан-Удэ.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
    Отличная экскурсия, знакомство с Улан-Удэ состоялось. Очень понравилась экскурсия в Ринпоче Багша (гид Артем). Организатора рекомендую.
  • В
    Вера
    21 сентября 2023
    Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
    Самого шила не было, меня сопровождал водитель. Исключительно интересно!
  • Н
    Надежда
    18 сентября 2023
    Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
    Экскурсия понравилась. Все, что было по программе.
  • К
    Кристина
    20 августа 2023
    Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
    Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось наше небольшое путешествие по маршруту) открыла для себя много нового о Дацане, культуре
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    бурятского народа!! Отрадно осознавать, что люди так могут знать и любить свою культуру, Родину и историю семьи👍 буду обязательно Вас рекомендовать друзьям, и конечно же по возможности, еще воспользуюсь Вашими услугами, Вас приятно слушать😘🤩

  • И
    Ирина
    20 августа 2023
    Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
    Выражаю благодарность Марианне за замечательную экскурсию по Улан-Удэ! Ее исключительный талант рассказывать впечатляет живостью, легкостью, историческими знания. Поездка была насыщена
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    информацией и перенесла меня в другую эпоху благодаря обширным знаниям Марианны о культуре и истории этого города. Настоящий профессионал и приятный собеседник. Ее теплые и душевные рассказы оставили во мне желание вернуться сюда вновь, чтобы продолжать погружаться в богатство бурятской культуры. Я искренне счастлива, что мне удалось провести время с таким замечательным гидом! Настоятельно рекомендую Марианну всем, кто хочет открыть для себя Улан-Удэ.

  • В
    Вадим
    20 июля 2023
    Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
    Поездка в Посольское, конечно, всем понравится. Чудесный монастырь с красивейшим кирпичным, но в то же время кружевным храмом. Прекрасный берег
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    Байкала. И отличный внимательный гид Алдар, который сделает вашу поездку комфортной. Да, ещё музей рыбалки. Несколько наивный, но необыкновенно интересный. Отдельное спасибо и успехов хранительнице и вдохновителю музея Татьяне (прочтите, не помню отчества).

  • Л
    Лариса
    30 марта 2022
    Байкальский дацан и Музей омуля. Истории байкальских поморов
    Замечательное место и самобытная экспозиция, организованная энтузиастами своего дела. Там можно узнать неформальную информацию об организации рыбного промысла на Байкале традиционным способом и в советское время.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Музеи»

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  1. Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
  2. Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
  3. Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
  4. Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
  5. Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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