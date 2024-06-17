1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«Теплая прогулка по вечернему Улан-Удэ»
8 июля в 20:00
9 июля в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Вечером вы в тишине прогуляетесь по побережью, искупаетесь в Сибирском море и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Шаманский вечер на берегу Байкала
Познакомиться с настоящим шаманом, смастерить оберег и станцевать ёхор (в группе)
Начало: В селе Турка
«Вечер завершится народным бурятским танцем, во время которого вы обменяетесь энергией с природой и окружающими вас людьми»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 июня 2024Интересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разными типами наличников это что-то необыкновенное. Спасибо Георгию!
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ИИван25 февраля 2024Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
- ЕЕлена20 сентября 2023Очень приятный экскурсовод, умеет увлечь рассказом об истории города, да и просто приятный собеседник. Получилась очень душевная прогулка по городу, почувствовала себя местной жительницей.
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
- ЕЕлизавета8 августа 2023Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Вечерние»
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