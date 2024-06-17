Вечерние экскурсии Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Улан-Удэ, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«Теплая прогулка по вечернему Улан-Удэ»
8 июля в 20:00
9 июля в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Вечером вы в тишине прогуляетесь по побережью, искупаетесь в Сибирском море и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Шаманский вечер на берегу Байкала
Групповая
2 часа
Шаманский вечер на берегу Байкала
Познакомиться с настоящим шаманом, смастерить оберег и станцевать ёхор (в группе)
Начало: В селе Турка
«Вечер завершится народным бурятским танцем, во время которого вы обменяетесь энергией с природой и окружающими вас людьми»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Улан-Удэнские вечера
    Интересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разными типами наличников это что-то необыкновенное. Спасибо Георгию!
    Интересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разнымиИнтересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разнымиИнтересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разнымиИнтересное путешествие по вечернему Улан-Удэ. Увлекательные рассказы, с юмором, новые имена. Улица деревянных домов с разными
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
    читать дальше

    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • И
    Иван
    25 февраля 2024
    Улан-Удэнские вечера
    Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2023
    Улан-Удэнские вечера
    Очень приятный экскурсовод, умеет увлечь рассказом об истории города, да и просто приятный собеседник. Получилась очень душевная прогулка по городу, почувствовала себя местной жительницей.
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
  • Е
    Елизавета
    8 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Улан-Удэнские вечера
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  3. Шаманский вечер на берегу Байкала
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июле 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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