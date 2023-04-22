Познакомьтесь с прекрасным Улан-Удэ, совершив обзорную экскурсию по городу на комфортабельном трамвае.
Прошлое и настоящее, культура и промышленность, разные религии сплелись в городских достопримечательностях, что придает столице Бурятии особый шарм.
Прошлое и настоящее, культура и промышленность, разные религии сплелись в городских достопримечательностях, что придает столице Бурятии особый шарм.
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Что вас ожидает:
- Районы Улан-Удэ: Советский, Октябрьский, Железнодорожный
- Два моста через реку Уда
- Место основания города
- Исторический квартал старого города
- Первые городские храмы
- Буддийские дацаны
- Католический храм
- Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева
- Восточно-Сибирский государственный институт культуры
- Бурятский драматический театр
- Памятник «Беркут»
- Богатырский мост
- Памятник Гэсэру
- Памятник «Ровесникам, ушедшим в бой»
- Памятник Зодчему
- Локомотивовагоноремонтный завод
- Кварталы конца XIX века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самый популярный, самый экологичный, самый недорогой, самый просторный и не знает пробок. Отгадали, кто это? Конечно, улан-удэнский трамвай! У него большие панорамные окна, он едет неспешно и тихо, а мы успеваем вам рассказывать интересные истории о том, что проплывает за окном.
Что вас ждетСовершим большое городское путешествие по трем районам Улан-Удэ. В панорамные окна трамвая «Львенок» вы увидите два городских театра, место основания города, буддийский и католический храмы, православные и древлеправославные храмы, промышленные предприятия, больницы, школы.
Обнимем город дружественным трамвайным кольцом, чтобы узнать его получше, и убедимся, что Улан-Удэ — интересный город.
Важно знать:• трамваи «Львенок» оборудованы кондиционерами, имеют удобную площадку с панорамными окнами, современные кресла, низкие полы, порты для зарядки телефонов;
экскурсию проводит Наталия Мясникова, лучший гид Бурятии и России 2021.
По субботам в 10:00, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Стоимость проезда
- Место начала и завершения?
- ул. Чертенкова, 71 а / 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 10:00, 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Сбор на остановке за 15 минут до начала экскурсии.
- Если у вас есть личные проводные наушники, вы можете их взять. Экскурсия проводится с помощью индивидуальных экскурсионных радиоприемников, куда вы можете вставить личные наушники.
- В случае отсутствия личных наушников выдадим вам наушник из комплекта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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