Самый популярный, самый экологичный, самый недорогой, самый просторный и не знает пробок. Отгадали, кто это? Конечно, улан-удэнский трамвай! У него большие панорамные окна, он едет неспешно и тихо, а мы успеваем вам рассказывать интересные истории о том, что проплывает за окном.

Что вас ждетСовершим большое городское путешествие по трем районам Улан-Удэ. В панорамные окна трамвая «Львенок» вы увидите два городских театра, место основания города, буддийский и католический храмы, православные и древлеправославные храмы, промышленные предприятия, больницы, школы.

Обнимем город дружественным трамвайным кольцом, чтобы узнать его получше, и убедимся, что Улан-Удэ — интересный город.

Важно знать:• трамваи «Львенок» оборудованы кондиционерами, имеют удобную площадку с панорамными окнами, современные кресла, низкие полы, порты для зарядки телефонов;

экскурсию проводит Наталия Мясникова, лучший гид Бурятии и России 2021.