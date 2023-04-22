Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу

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Познакомьтесь с прекрасным Улан-Удэ, совершив обзорную экскурсию по городу на комфортабельном трамвае.

Прошлое и настоящее, культура и промышленность, разные религии сплелись в городских достопримечательностях, что придает столице Бурятии особый шарм.
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
Трамвайная экскурсия по Улан-Удэнскому кольцу
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Что вас ожидает:

  • Районы Улан-Удэ: Советский, Октябрьский, Железнодорожный
  • Два моста через реку Уда
  • Место основания города
  • Исторический квартал старого города
  • Первые городские храмы
  • Буддийские дацаны
  • Католический храм
  • Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева
  • Восточно-Сибирский государственный институт культуры
  • Бурятский драматический театр
  • Памятник «Беркут»
  • Богатырский мост
  • Памятник Гэсэру
  • Памятник «Ровесникам, ушедшим в бой»
  • Памятник Зодчему
  • Локомотивовагоноремонтный завод
  • Кварталы конца XIX века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самый популярный, самый экологичный, самый недорогой, самый просторный и не знает пробок. Отгадали, кто это? Конечно, улан-удэнский трамвай! У него большие панорамные окна, он едет неспешно и тихо, а мы успеваем вам рассказывать интересные истории о том, что проплывает за окном.
Что вас ждетСовершим большое городское путешествие по трем районам Улан-Удэ. В панорамные окна трамвая «Львенок» вы увидите два городских театра, место основания города, буддийский и католический храмы, православные и древлеправославные храмы, промышленные предприятия, больницы, школы.
Обнимем город дружественным трамвайным кольцом, чтобы узнать его получше, и убедимся, что Улан-Удэ — интересный город.
Важно знать:• трамваи «Львенок» оборудованы кондиционерами, имеют удобную площадку с панорамными окнами, современные кресла, низкие полы, порты для зарядки телефонов;
экскурсию проводит Наталия Мясникова, лучший гид Бурятии и России 2021.

По субботам в 10:00, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Стоимость проезда
Место начала и завершения?
ул. Чертенкова, 71 а / 1
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Сбор на остановке за 15 минут до начала экскурсии.
  • Если у вас есть личные проводные наушники, вы можете их взять. Экскурсия проводится с помощью индивидуальных экскурсионных радиоприемников, куда вы можете вставить личные наушники.
  • В случае отсутствия личных наушников выдадим вам наушник из комплекта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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