В Улан-Удэ стрит-арт - это отражение духа города.
Прогулка по самым необычным арт-объектам позволит заглянуть в мир современных художников и разгадать смыслы их работ. Памятник Ленину, Арбат и граффити под мостами расскажут о культуре региона.
Уличные музыканты создают творческую атмосферу, а история города и его культурный колорит откроются с новой стороны. Это возможность увидеть Улан-Удэ в новом свете и понять его уникальность
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные арт-объекты
- 🗣 Истории и легенды города
- 🎶 Атмосфера уличной музыки
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🚗 Комфортное передвижение
Что можно увидеть
- Памятник Ленину
- Арбат
- Поклонный крест на Батарейной горе
- Городские граффити
Описание экскурсии
Памятник вождю Революции
Рассмотрим памятник Ленину, который давно оброс легендами и городскими байками.
Арбат — сердце города
Прогуляемся по самой живописной части Улан-Удэ. На каждом шагу здесь — арт-объекты, отражающие культуру региона. А уличные музыканты создают особую творческую атмосферу. Кто знает, возможно, среди них — будущие звёзды!
Поклонный крест на Батарейной горе
Побываем на правом берегу Уды, где установлен памятный крест. Это историческая точка, где располагался Удинский острог.
Городские граффити
Современное уличное искусство Улан-Удэ впечатляет размахом. Под мостовыми развязками у Художественного музея имени Сампилова и на улице Бабушкиной вы увидите граффити, посвящённые культуре народов Сибири.
Вы услышите:
- историю города с древних времён до наших дней
- почему у Улан-Удэ особый культурный колорит — при чём здесь торговые караваны и ссыльные старообрядцы
- о наших художниках, людях творчества и искусства
- где купить эксклюзивные сувениры
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (Toyota Hiace, Mitsubishi Delica, Subaru, Toyota Corolla Fielder)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 1880 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
21 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно. Экскурсовод отлично владела информацией о городе и его интересных местах. Остались довольны на все 100%
