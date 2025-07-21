В Улан-Удэ стрит-арт - это отражение духа города. Прогулка по самым необычным арт-объектам позволит заглянуть в мир современных художников и разгадать смыслы их работ. Памятник Ленину, Арбат и граффити под мостами расскажут о культуре региона. Уличные музыканты создают творческую атмосферу, а история города и его культурный колорит откроются с новой стороны. Это возможность увидеть Улан-Удэ в новом свете и понять его уникальность

за 1–3 человек или 2900 ₽ за человека, если вас больше

от 9000 ₽ за 1–3 человек или 2900 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Памятник вождю Революции

Рассмотрим памятник Ленину, который давно оброс легендами и городскими байками.

Арбат — сердце города

Прогуляемся по самой живописной части Улан-Удэ. На каждом шагу здесь — арт-объекты, отражающие культуру региона. А уличные музыканты создают особую творческую атмосферу. Кто знает, возможно, среди них — будущие звёзды!

Поклонный крест на Батарейной горе

Побываем на правом берегу Уды, где установлен памятный крест. Это историческая точка, где располагался Удинский острог.

Городские граффити

Современное уличное искусство Улан-Удэ впечатляет размахом. Под мостовыми развязками у Художественного музея имени Сампилова и на улице Бабушкиной вы увидите граффити, посвящённые культуре народов Сибири.

Вы услышите:

историю города с древних времён до наших дней

почему у Улан-Удэ особый культурный колорит — при чём здесь торговые караваны и ссыльные старообрядцы

о наших художниках, людях творчества и искусства

где купить эксклюзивные сувениры

Организационные детали