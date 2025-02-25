Улан-Удэ предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, не покидая комфорта трамвая. Маршрут охватывает все районы, позволяя увидеть исторические и современные достопримечательности. Панорамные окна и индивидуальные радиогиды делают поездку незабываемой. Это отличный способ узнать о жизни и культуре города, его религиях и традициях. Подходит для всех возрастов, включая детей от 6 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🚋 Экологичный транспорт
- 🏙️ Полный обзор города
- 📚 Интересные истории
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎭 Знакомство с культурой
Что можно увидеть
- Памятник Гэсэру
- Бурятский драмтеатр
- Театр Русской драмы
- Кафедральный Успенский собор
- Комсомольская площадь
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- О зарождении, развитии и современном состоянии города
- Особенностях региональной архитектуры на примере построек за окном
- Сказках, воинах, героях и выдающихся жителях
- Населении и религиях
- Где учится молодёжь и где потом работает
- Как проводят свободное время горожане: в какие театры ходят и какими видами спорта увлекаются
Вы посетите все три городских района, проедете по двум мостам, увидите место основания Улан-Удэ, храмы трёх конфессий, театры, старые и новые кварталы, памятники и заводы, колледжи и университеты. Это будет самая быстрая и самая насыщенная обзорная экскурсия.
Маршрут
- Советский район, ул. Коммунистическая. Исторические кварталы с каменными и деревянными храмами на берегу реки Уды, памятник Гэсэру, Бурятский драмтеатр, место основания города, первые православные храмы, театр Бурятской драмы, Удинский мост
- Октябрьский район, ул. Бабушкина, ул. Терешковой, пр-кт Строителей. Памятник Ровесникам, ушедшим в бой, Институт культуры, театр Русской драмы, древлеправославный кафедральный храм, скульптура «Стихии», Тонкосуконная мануфактура, жилые кварталы 80-х годов, буддийский храм, католический костёл, скульптура «Беркут», Богатырский мост, Республиканский лукодром
- Железнодорожный район, пр-кт Автомобилистов, ул. Лимонова, пр-кт 50-летия Октября, ул. Гагарина. Стрелка, Локомотивовагоноремонтный завод, парк им. С. Орешкова, кафедральный Успенский собор, Комсомольская площадь, жилые кварталы 50–60-х годов, соцгород ПВЗ
Организационные детали
- Экскурсия проходит в трамвае «Львёнок» на обычных пассажирских местах. Летом в вагонах работают кондиционеры, зимой работает отопление. Транспорт имеет удобную площадку с панорамными окнами, современные кресла, низкие полы, порты для зарядки телефонов, сенсорные двери
- Маршрут кольцевой
- Во время экскурсии используются индивидуальные радиогиды
- На экскурсию можно пойти с детьми 6+
во вторник и субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Детский до 12 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Чертенкова 71а/1
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 186 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 фев 2025
Долго планировали посетить город Улан-Уде, в результе приехали в самые холодные дни
Выбрали экскурсию на трамвае с Наташей и ни сколько не пожалели
Интересная и грамотная подача материала, не стандартный подход
Узнали историю города и почувствовали себя местными жителями, порадовались за них, что у них есть такие удобные трамваи. Обязательно приедем летом и посетим экскурсии с Наташей
Выбрали экскурсию на трамвае с Наташей и ни сколько не пожалели
Интересная и грамотная подача материала, не стандартный подход
Узнали историю города и почувствовали себя местными жителями, порадовались за них, что у них есть такие удобные трамваи. Обязательно приедем летом и посетим экскурсии с Наташей
К
Ксения
12 фев 2025
Спасибо за интересный рассказ и необычный формат - поездка на трамвае! Мы обращались к нескольким экскурсоводам за время пребывания в Бурятии, Наталья - определённо лучшая! 👍
Наталья
11 фев 2025
Потрясающе интересная экскурсия. Необычный для меня формат. Трамвай удобный. Час пролетел незаметно. Наталья рассказала так много интересного о городе, что он для меня открылся с новых сторон. Эта обзорная экскурсия подарит вам много приятных эмоций и знаний об Улан-Удэ. Если вы в город приехали в первый раз, да даже и не в первый, однозначно стоит эту экскурсию посетить.
И
Инна
5 фев 2025
Не попала на экскурсию, потому что забыла. Но уверена, что интересно. В следующий раз обязательно хочу.
А
Алексей
2 фев 2025
Отличная обзорная экскурсия, вполне достаточная, чтобы получить общее представление о городе, его истории и достопримечательностях
Нина
20 янв 2025
Добрый день! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию по родному городу! В комфортных условиях углубились в историю города и прониклись гордостью и вдохновением узнать больше о родном крае. Информации была передана в большом объеме, и при этом очень интересно и не перегруженно. Браво Наталье!
Ю
Юлия
22 дек 2024
Лучшая экскурсия по Улан-Удэ, которая только может быть! До невозможности интересно было слушать Наталию и всматриваться в окружающие здания, прекрасный гид, столько подробностей и нюансов обо всём вокруг, максимально уютно было находиться рядом, Спасибо!
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