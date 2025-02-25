О Ольга Долго планировали посетить город Улан-Уде, в результе приехали в самые холодные дни

Выбрали экскурсию на трамвае с Наташей и ни сколько не пожалели

Интересная и грамотная подача материала, не стандартный подход

Узнали историю города и почувствовали себя местными жителями, порадовались за них, что у них есть такие удобные трамваи. Обязательно приедем летом и посетим экскурсии с Наташей

К Ксения Спасибо за интересный рассказ и необычный формат - поездка на трамвае! Мы обращались к нескольким экскурсоводам за время пребывания в Бурятии, Наталья - определённо лучшая! 👍

Наталья Потрясающе интересная экскурсия. Необычный для меня формат. Трамвай удобный. Час пролетел незаметно. Наталья рассказала так много интересного о городе, что он для меня открылся с новых сторон. Эта обзорная экскурсия подарит вам много приятных эмоций и знаний об Улан-Удэ. Если вы в город приехали в первый раз, да даже и не в первый, однозначно стоит эту экскурсию посетить.

И Инна Не попала на экскурсию, потому что забыла. Но уверена, что интересно. В следующий раз обязательно хочу.

А Алексей Отличная обзорная экскурсия, вполне достаточная, чтобы получить общее представление о городе, его истории и достопримечательностях

Нина Добрый день! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию по родному городу! В комфортных условиях углубились в историю города и прониклись гордостью и вдохновением узнать больше о родном крае. Информации была передана в большом объеме, и при этом очень интересно и не перегруженно. Браво Наталье!