В дополнение к этому, экскурсия включает посещение смотровой площадки с захватывающими видами на Байкал и его острова.
Путешествие проходит через Чивыркуйский залив, где можно расслабиться в целебных термальных источниках. Это уникальная возможность насладиться дикой природой и необычными ландшафтами региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Увидеть байкальскую нерпу
- 🏝 Мраморные пляжи с галькой
- 📸 Фантастические пейзажи
- ♨️ Термальные источники
- 🌅 Шикарные виды на Байкал
Что можно увидеть
- Ушканьи острова
- Чивыркуйский залив
Описание экскурсии
Ушканьи острова: загадка природы
Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку к Ушканьим островам, где вас ждут настоящие природные чудеса. Здесь вы сможете увидеть:
- Лежбище байкальской нерпы
- Мраморные пляжи с разноцветной галькой
- Каменные островки
Эти места удивляют своей дикой, нетронутой природой, сохранившейся в первозданном виде. Если вы хотите открыть для себя что-то уникальное, Ушканьи острова — это именно то, что вам нужно!
Нерпы и их обиталище
Главная «фишка» нашего приключения — это, конечно, нерпы. Тысячи людей со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть, как эти уникальные жители Байкала выбираются на каменистые берега и отдыхают под солнечными лучами. Окруженные фантастическими пейзажами, они создают потрясающие моменты для фотографий!
Смотровая площадка и термальные источники
Еще одной впечатляющей остановкой нашего маршрута станет смотровая площадка, откуда открываются шикарные виды на Байкал и его острова, бухты и заливы. Также мы посетим Чивыркуйский залив, известный своими термальными источниками, вода в которых обладает расслабляющими и целительными свойствами.
Наслаждайтесь природой
По пути вы сможете насладиться необычными ландшафтами этих мест. Вперед, за впечатлениями и новыми открытиями!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на озеро Байкал
- Чивыркуйский залив
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы