Ушканьи острова

Путешествие на Ушканьи острова - это возможность увидеть байкальских нерп и насладиться термальными источниками. Природа Байкала ждёт вас
Водная прогулка на Ушканьи острова предлагает встречу с уникальными байкальскими нерпами. Эти удивительные животные привлекают туристов со всего мира.

В дополнение к этому, экскурсия включает посещение смотровой площадки с захватывающими видами на Байкал и его острова.

Путешествие проходит через Чивыркуйский залив, где можно расслабиться в целебных термальных источниках. Это уникальная возможность насладиться дикой природой и необычными ландшафтами региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Увидеть байкальскую нерпу
  • 🏝 Мраморные пляжи с галькой
  • 📸 Фантастические пейзажи
  • ♨️ Термальные источники
  • 🌅 Шикарные виды на Байкал
Ушканьи острова
Ушканьи острова
Ушканьи острова
Ближайшие даты:
25
мая26
мая27
мая28
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мая30
мая31
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Ушканьи острова
  • Чивыркуйский залив

Описание экскурсии

Ушканьи острова: загадка природы

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку к Ушканьим островам, где вас ждут настоящие природные чудеса. Здесь вы сможете увидеть:

  • Лежбище байкальской нерпы
  • Мраморные пляжи с разноцветной галькой
  • Каменные островки

Эти места удивляют своей дикой, нетронутой природой, сохранившейся в первозданном виде. Если вы хотите открыть для себя что-то уникальное, Ушканьи острова — это именно то, что вам нужно!

Нерпы и их обиталище

Главная «фишка» нашего приключения — это, конечно, нерпы. Тысячи людей со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть, как эти уникальные жители Байкала выбираются на каменистые берега и отдыхают под солнечными лучами. Окруженные фантастическими пейзажами, они создают потрясающие моменты для фотографий!

Смотровая площадка и термальные источники

Еще одной впечатляющей остановкой нашего маршрута станет смотровая площадка, откуда открываются шикарные виды на Байкал и его острова, бухты и заливы. Также мы посетим Чивыркуйский залив, известный своими термальными источниками, вода в которых обладает расслабляющими и целительными свойствами.

Наслаждайтесь природой

По пути вы сможете насладиться необычными ландшафтами этих мест. Вперед, за впечатлениями и новыми открытиями!

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка на озеро Байкал
  • Чивыркуйский залив
  • Термальные источники
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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