Водная прогулка на Ушканьи острова предлагает встречу с уникальными байкальскими нерпами. Эти удивительные животные привлекают туристов со всего мира. В дополнение к этому, экскурсия включает посещение смотровой площадки с захватывающими видами на Байкал и его острова. Путешествие проходит через Чивыркуйский залив, где можно расслабиться в целебных термальных источниках. Это уникальная возможность насладиться дикой природой и необычными ландшафтами региона

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Описание экскурсии

Ушканьи острова: загадка природы

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку к Ушканьим островам, где вас ждут настоящие природные чудеса. Здесь вы сможете увидеть:

Лежбище байкальской нерпы

Мраморные пляжи с разноцветной галькой

Каменные островки

Эти места удивляют своей дикой, нетронутой природой, сохранившейся в первозданном виде. Если вы хотите открыть для себя что-то уникальное, Ушканьи острова — это именно то, что вам нужно!

Нерпы и их обиталище

Главная «фишка» нашего приключения — это, конечно, нерпы. Тысячи людей со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть, как эти уникальные жители Байкала выбираются на каменистые берега и отдыхают под солнечными лучами. Окруженные фантастическими пейзажами, они создают потрясающие моменты для фотографий!

Смотровая площадка и термальные источники

Еще одной впечатляющей остановкой нашего маршрута станет смотровая площадка, откуда открываются шикарные виды на Байкал и его острова, бухты и заливы. Также мы посетим Чивыркуйский залив, известный своими термальными источниками, вода в которых обладает расслабляющими и целительными свойствами.

Наслаждайтесь природой

По пути вы сможете насладиться необычными ландшафтами этих мест. Вперед, за впечатлениями и новыми открытиями!