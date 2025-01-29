Посетите Иволгинский дацан, примите участие в буддийских ритуалах и узнайте о феномене нетленного тела Итигэлова.
На плато Чингисхана вы сможете завязать ленты с желаниями, а в шаманском центре пройти обряд поднятия удачи. Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям и обрести внутреннюю гармонию
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в буддийские традиции
- 🌄 Уникальные пейзажи плато Чингисхана
- 🔮 Шаманские обряды для удачи
- 📸 Атмосферные фотографии
- 🧘♂️ Медитация и очищение
- 🗺️ Путешествие с опытным гидом
Что можно увидеть
- Иволгинский дацан
- Плато Чингисхана
- Шаманский центр Тэнгэри
Описание экскурсии
Иволгинский дацан — центр буддизма России
Вы посетите молебен — хурал — и зарядитесь энергией под чтение священных текстов на тибетском языке. Пройдёте гороо — круг очищения и накопления благодетели. По вашему желанию и с позволения лам зайдёте на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову — великому учителю буддистов России, Монголии и Китая. После смерти его тело было сохранено в дацане в кедровом саркофаге.
Ставка Чингисхана, или плато Тапхар
Одно из самых необычных мест в окрестностях Улан-Удэ называют «космодромом» или «садом камней». Глядя на эти пейзажи, в уме рождаются образы — ровными рядами в долине выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца. На плато можно полюбоваться просторами, подышать ветром и сделать много атмосферных фото.
Шаманский центр «Тэнгэри»
Вы прогуляетесь у небольшой аллеи коновязей с гербами бурятских родов, посетите первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света. Здесь восседают грозные божества-хранители байкальской земли — нойоны. Далее вы отправитесь к сулдээ — стоянке шаманских богов. Пройдёте к иконам самых почитаемых божеств, узнаете, как правильно молиться, и увидите трон для шаманов.
Погружение в бурятские традиции
- Я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, принципах и законах учения, а также о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушёл из жизни в медитации
- На плато Тапхар с радостью поделюсь с вами знаниями об этом месте, его уникальных ландшафтах и легендах
- В шаманском центре вы узнаете об основах бурятского шаманизма, его истории, принципах и заповедях
Примерный тайминг маршрута:
08:30–09:10 — дорога в Иволгинский дацан
09:20–09:50 — посещение молебна в одном из храмов
09:50–10:50 —экскурсия по монастырю
10:50–11:10 — поклонение Итигэлову и медитация в его храме
11:10–11:40 — посещение лам (астролог/тибетолог) по желанию и возможности
11:40–12:10 — свободное время
12:10–12:40 — обед
12:40–13:20 — дорога до плато
13:20–14:00 — прогулка по плато
14:00–14:50 — переезд до шаманского центра
14:50–15:40 — экскурсия в шаманском центре
15:40–16:10 — встреча с шаманом, обряд за благополучие
16:10–16:30 — возвращение в центр Улан-Удэ
Кому подойдёт экскурсия
Программа понравится тем, кто хочет:
- погрузиться в глубины бурятских традиций и верований, включая буддизм и шаманизм
- лучше понять и прочувствовать духовную культуру бурят
- принять участие в небольших ритуальных действиях
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Corolla или аналогичной модели
- Гид ждёт с приёма у шамана обычно около 30 минут. Однако вы можете остаться дольше, такси до центра города будет стоить в пределах 300 ₽
- При проведении экскурсии в зимний период в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, стоимость экскурсии будет на 1500 ₽ меньше
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- билет при входе в Иволгинский дацан — 50 ₽ за человека
- входное подношение шаманскому центру — 300 ₽ за гостя
- паломнический билет на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову — 300 ₽ за человека и хадак (шарф) — 100 ₽ за человека
- обед — около 300 ₽ за человека
- подношение шаману на личной консультации — по желанию (точной стоимости нет)