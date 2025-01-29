Вас ждёт захватывающее путешествие в мир бурятской культуры. Посетите Иволгинский дацан, примите участие в буддийских ритуалах и узнайте о феномене нетленного тела Итигэлова. На плато Чингисхана вы сможете завязать ленты с желаниями, а в шаманском центре пройти обряд поднятия удачи. Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям и обрести внутреннюю гармонию

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.)

Описание экскурсии

Иволгинский дацан — центр буддизма России

Вы посетите молебен — хурал — и зарядитесь энергией под чтение священных текстов на тибетском языке. Пройдёте гороо — круг очищения и накопления благодетели. По вашему желанию и с позволения лам зайдёте на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову — великому учителю буддистов России, Монголии и Китая. После смерти его тело было сохранено в дацане в кедровом саркофаге.

Ставка Чингисхана, или плато Тапхар

Одно из самых необычных мест в окрестностях Улан-Удэ называют «космодромом» или «садом камней». Глядя на эти пейзажи, в уме рождаются образы — ровными рядами в долине выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца. На плато можно полюбоваться просторами, подышать ветром и сделать много атмосферных фото.

Шаманский центр «Тэнгэри»

Вы прогуляетесь у небольшой аллеи коновязей с гербами бурятских родов, посетите первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света. Здесь восседают грозные божества-хранители байкальской земли — нойоны. Далее вы отправитесь к сулдээ — стоянке шаманских богов. Пройдёте к иконам самых почитаемых божеств, узнаете, как правильно молиться, и увидите трон для шаманов.

Погружение в бурятские традиции

Я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, принципах и законах учения, а также о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушёл из жизни в медитации

На плато Тапхар с радостью поделюсь с вами знаниями об этом месте, его уникальных ландшафтах и легендах

В шаманском центре вы узнаете об основах бурятского шаманизма, его истории, принципах и заповедях

Примерный тайминг маршрута:

08:30–09:10 — дорога в Иволгинский дацан

09:20–09:50 — посещение молебна в одном из храмов

09:50–10:50 —экскурсия по монастырю

10:50–11:10 — поклонение Итигэлову и медитация в его храме

11:10–11:40 — посещение лам (астролог/тибетолог) по желанию и возможности

11:40–12:10 — свободное время

12:10–12:40 — обед

12:40–13:20 — дорога до плато

13:20–14:00 — прогулка по плато

14:00–14:50 — переезд до шаманского центра

14:50–15:40 — экскурсия в шаманском центре

15:40–16:10 — встреча с шаманом, обряд за благополучие

16:10–16:30 — возвращение в центр Улан-Удэ

Кому подойдёт экскурсия

Программа понравится тем, кто хочет:

погрузиться в глубины бурятских традиций и верований, включая буддизм и шаманизм

лучше понять и прочувствовать духовную культуру бурят

принять участие в небольших ритуальных действиях

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Corolla или аналогичной модели

Гид ждёт с приёма у шамана обычно около 30 минут. Однако вы можете остаться дольше, такси до центра города будет стоить в пределах 300 ₽

При проведении экскурсии в зимний период в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, стоимость экскурсии будет на 1500 ₽ меньше

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

билет при входе в Иволгинский дацан — 50 ₽ за человека

входное подношение шаманскому центру — 300 ₽ за гостя