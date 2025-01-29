Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана

Путешествие в сердце бурятской культуры: от буддийских молебнов до шаманских обрядов. Откройте для себя магию древних традиций и уникальные пейзажи
Вас ждёт захватывающее путешествие в мир бурятской культуры.

Посетите Иволгинский дацан, примите участие в буддийских ритуалах и узнайте о феномене нетленного тела Итигэлова.

На плато Чингисхана вы сможете завязать ленты с желаниями, а в шаманском центре пройти обряд поднятия удачи. Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям и обрести внутреннюю гармонию
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в буддийские традиции
  • 🌄 Уникальные пейзажи плато Чингисхана
  • 🔮 Шаманские обряды для удачи
  • 📸 Атмосферные фотографии
  • 🧘‍♂️ Медитация и очищение
  • 🗺️ Путешествие с опытным гидом
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев14
мар15
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Иволгинский дацан
  • Плато Чингисхана
  • Шаманский центр Тэнгэри

Описание экскурсии

Иволгинский дацан — центр буддизма России

Вы посетите молебен — хурал — и зарядитесь энергией под чтение священных текстов на тибетском языке. Пройдёте гороо — круг очищения и накопления благодетели. По вашему желанию и с позволения лам зайдёте на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову — великому учителю буддистов России, Монголии и Китая. После смерти его тело было сохранено в дацане в кедровом саркофаге.

Ставка Чингисхана, или плато Тапхар

Одно из самых необычных мест в окрестностях Улан-Удэ называют «космодромом» или «садом камней». Глядя на эти пейзажи, в уме рождаются образы — ровными рядами в долине выстраиваются непобедимые тумэны монгольского полководца. На плато можно полюбоваться просторами, подышать ветром и сделать много атмосферных фото.

Шаманский центр «Тэнгэри»

Вы прогуляетесь у небольшой аллеи коновязей с гербами бурятских родов, посетите первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света. Здесь восседают грозные божества-хранители байкальской земли — нойоны. Далее вы отправитесь к сулдээ — стоянке шаманских богов. Пройдёте к иконам самых почитаемых божеств, узнаете, как правильно молиться, и увидите трон для шаманов.

Погружение в бурятские традиции

  • Я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, принципах и законах учения, а также о феномене мирового масштаба — нетленном теле Даши-Доржо Итигэлова, который ушёл из жизни в медитации
  • На плато Тапхар с радостью поделюсь с вами знаниями об этом месте, его уникальных ландшафтах и легендах
  • В шаманском центре вы узнаете об основах бурятского шаманизма, его истории, принципах и заповедях

Примерный тайминг маршрута:

08:30–09:10 — дорога в Иволгинский дацан
09:20–09:50 — посещение молебна в одном из храмов
09:50–10:50 —экскурсия по монастырю
10:50–11:10 — поклонение Итигэлову и медитация в его храме
11:10–11:40 — посещение лам (астролог/тибетолог) по желанию и возможности
11:40–12:10 — свободное время
12:10–12:40 — обед
12:40–13:20 — дорога до плато
13:20–14:00 — прогулка по плато
14:00–14:50 — переезд до шаманского центра
14:50–15:40 — экскурсия в шаманском центре
15:40–16:10 — встреча с шаманом, обряд за благополучие
16:10–16:30 — возвращение в центр Улан-Удэ

Кому подойдёт экскурсия

Программа понравится тем, кто хочет:

  • погрузиться в глубины бурятских традиций и верований, включая буддизм и шаманизм
  • лучше понять и прочувствовать духовную культуру бурят
  • принять участие в небольших ритуальных действиях

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Corolla или аналогичной модели
  • Гид ждёт с приёма у шамана обычно около 30 минут. Однако вы можете остаться дольше, такси до центра города будет стоить в пределах 300 ₽
  • При проведении экскурсии в зимний период в зависимости от снежного покрова заезд на ставку Чингисхана не всегда возможен. Если посетить ставку не получится, стоимость экскурсии будет на 1500 ₽ меньше
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • билет при входе в Иволгинский дацан — 50 ₽ за человека
  • входное подношение шаманскому центру — 300 ₽ за гостя
Расходы по желанию
  • паломнический билет на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову — 300 ₽ за человека и хадак (шарф) — 100 ₽ за человека
  • обед — около 300 ₽ за человека
  • подношение шаману на личной консультации — по желанию (точной стоимости нет)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Бурятия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
29 янв 2025
Экскурсия замечательная! Гид - Анастасия просто очаровала глубокими познаниями в области учения (религии) о буддизме и очень грамотно преподнесла информацию! А также информативно донесла сведения о шаманизме при посещении центра шаманов! Спасибо огромное Анастасии! Всех благ и удачи!
В
10 дек 2024
Активный, вовлечённый огонь- экскурсовод. Рекомендую.

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
На машине
97 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
15 900 за всё до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
На машине
207 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
8500 за всё до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
На машине
76 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.