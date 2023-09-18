Посетить буддийский монастырь и бурятскую деревню в компании профессионального буддолога
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Описание
Что вас ожидает
Посещение дацана
Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ весьма сильны. Вы познакомитесь с историей его распространения в Бурятии, символами буддизма и особенностями архитектуры дацанов. Мы побеседуем об актуальной буддийской практике и идеалах, которые буддизм транслирует современному обществу. Обсудим и другие верования народов, живущих в Бурятии. Если вы захотите, мы поможем вам совершить подношения по буддийским ритуалам, записаться на тибетскую диагностику у эмчи или получить консультацию у ламы-астролога.
Бурятская деревня
На обед мы поедем в бурятскую деревню. Вас встретят обрядом «Угтамжа» с хадаком — символом гостеприимства и с белой пищей — символом достатка и чистых помыслов. Вы побываете в юрте и познакомитесь с традициями бурятского народа: узнаете о различных способах обработки кожи и шерсти, а также о значении коновязи кочевников. Постреляете из лука, примерите национальные костюмы, поиграете в игру «Шагай Наадан», попробуете слепить буузы и станцевать национальный танец «Ёхор».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида
- Для посещения дацана женщинам рекомендуется надеть одежду, прикрывающую плечи и колени
- Вы можете взять с собой подношения, как это делают местные жители: молоко, монеты, конфеты или зефир
Дополнительные расходы
- Билет-пожертвование Иволгинскому дацану — 50 руб. /чел.
- Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову, в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 руб. /чел. И приобретается хадак (шарф), символ уважения — 80-100 руб. /чел.
в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.