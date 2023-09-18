Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе

Посетить буддийский монастырь и бурятскую деревню в компании профессионального буддолога

5
1 отзыв
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В путешествии, которое нам предстоит, мы совместим паломничество в дацан и знакомство с традиционным укладом жизни бурятов. Вы углубитесь в философию и таинства буддизма. Увидите одну из 5 святынь Бурятии — драгоценное тело Хамбо-ламы Итигэлова в Иволгинском дацане. А затем побываете в национальной юрте и на несколько часов перевоплотитесь в настоящих кочевников.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Посещение дацана

Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ весьма сильны. Вы познакомитесь с историей его распространения в Бурятии, символами буддизма и особенностями архитектуры дацанов. Мы побеседуем об актуальной буддийской практике и идеалах, которые буддизм транслирует современному обществу. Обсудим и другие верования народов, живущих в Бурятии. Если вы захотите, мы поможем вам совершить подношения по буддийским ритуалам, записаться на тибетскую диагностику у эмчи или получить консультацию у ламы-астролога.

Бурятская деревня

На обед мы поедем в бурятскую деревню. Вас встретят обрядом «Угтамжа» с хадаком — символом гостеприимства и с белой пищей — символом достатка и чистых помыслов. Вы побываете в юрте и познакомитесь с традициями бурятского народа: узнаете о различных способах обработки кожи и шерсти, а также о значении коновязи кочевников. Постреляете из лука, примерите национальные костюмы, поиграете в игру «Шагай Наадан», попробуете слепить буузы и станцевать национальный танец «Ёхор».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида
  • Для посещения дацана женщинам рекомендуется надеть одежду, прикрывающую плечи и колени
  • Вы можете взять с собой подношения, как это делают местные жители: молоко, монеты, конфеты или зефир

Дополнительные расходы

  • Билет-пожертвование Иволгинскому дацану — 50 руб. /чел.
  • Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову, в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 руб. /чел. И приобретается хадак (шарф), символ уважения — 80-100 руб. /чел.

в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Э
18 сен 2023
Благодарю Марианну за такое чудесное и познавательное путешествие! Получила ответы на все задаваемые вопросы! Максимальная клиентоориентированность! Восторг!
Благодарю Марианну за такое чудесное и познавательное путешествие! Получила ответы на все задаваемые вопросы! Максимальная клиентоориентированность!

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