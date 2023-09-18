В путешествии, которое нам предстоит, мы совместим паломничество в дацан и знакомство с традиционным укладом жизни бурятов. Вы углубитесь в философию и таинства буддизма. Увидите одну из 5 святынь Бурятии — драгоценное тело Хамбо-ламы Итигэлова в Иволгинском дацане. А затем побываете в национальной юрте и на несколько часов перевоплотитесь в настоящих кочевников.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Посещение дацана

Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ весьма сильны. Вы познакомитесь с историей его распространения в Бурятии, символами буддизма и особенностями архитектуры дацанов. Мы побеседуем об актуальной буддийской практике и идеалах, которые буддизм транслирует современному обществу. Обсудим и другие верования народов, живущих в Бурятии. Если вы захотите, мы поможем вам совершить подношения по буддийским ритуалам, записаться на тибетскую диагностику у эмчи или получить консультацию у ламы-астролога.

Бурятская деревня

На обед мы поедем в бурятскую деревню. Вас встретят обрядом «Угтамжа» с хадаком — символом гостеприимства и с белой пищей — символом достатка и чистых помыслов. Вы побываете в юрте и познакомитесь с традициями бурятского народа: узнаете о различных способах обработки кожи и шерсти, а также о значении коновязи кочевников. Постреляете из лука, примерите национальные костюмы, поиграете в игру «Шагай Наадан», попробуете слепить буузы и станцевать национальный танец «Ёхор».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида

Для посещения дацана женщинам рекомендуется надеть одежду, прикрывающую плечи и колени

Вы можете взять с собой подношения, как это делают местные жители: молоко, монеты, конфеты или зефир

Дополнительные расходы