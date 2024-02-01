Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня

Групповой тур в Улан-Удэ

Великолепие зимнего Байкала

Если у вас нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Вас ждет впечатляющая программа с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами.

Мы пройдем с экскурсией по Улан-Удэ, побываем на этнопрограмме на Байкале, посетим Чивыркуйский залив и знаменитый остров Ольхон.
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Великолепие зимнего Байкала: все лучшее за три дня
Ближайшие даты:
1
фев
4
фев
10
фев
13
фев
16
фев
19
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Советов
  • Обзорная площадка в дацане «Ринпоче Багша»
  • Чивыркуйский залив
  • Бухта Змеевая
  • Остров Ольхон
  • Скалы Саган-Хушин и Шаманка

Описание

Что вас ждет

Байкал — настоящая точка притяжения. Особенно зимой, когда озеро превращается в волшебную страну из льда и снега. Это царство первозданной природы со своим шармом и величием. Такого вы не увидите больше нигде и никогда. Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Мы собрали небольшую, но действительно впечатляющую программу с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами. В первый день тура вас ждет знакомство с Улан-Удэ — посмотрим на самую большую голову Ленина в мире, поднимемся на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша» и посетим сувенирные лавки. А после отправимся на Байкал, где вас ждет этнопрограмма прямо на льду, погружающая в уникальную культуру и быт местного народа. Второй и третий дни тура мы посвятим изучению красот зимнего Байкала. Отправимся в Чивыркуйский залив, попробуем блюда традиционной кухни и примем оздоровительные минеральные ванны на открытом воздухе в бухте Змеевая. Также вы посетите знаменитый остров Ольхон с его «хрустальными» гротами и скалой Шаманка. Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
  • На территории отеля «Сосны» вы сможете за доплату покататься на снегоходах, прогуляться по экотропе протяженностью около километра, ведущей прямо к Байкалу, покататься на лыжах. Там же можно будет посетить баню с тёплой и прохладной купелями, а также расслабиться и согреться на SPA процедурах.
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
  • Компания «Кристальный Байкал» не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
  • Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.

1 февраля по 30 апреля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (2 ночи)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Перелет до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: 1 февраля по 30 апреля
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ‼️Не забудьте взять с собой:
  • ⛷Лыжный костюм, ⛸коньки, ледянки, 🥾теплую и удобную обувь, 🍵термос с горячим чаем и 🥪перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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