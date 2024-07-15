Мистический и невероятный — остров Ольхон.
Место, окутанное своими легендами, пропитанное мощной энергией и окруженное неповторимыми пейзажами!
Место, окутанное своими легендами, пропитанное мощной энергией и окруженное неповторимыми пейзажами!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 09:00
Описание экскурсии
Вашему вниманию:Водный тур с посещением самых известных мест силы шаманов: мыса Хобой, мыса «Три Брата» и «Скалы Любви». У вас будет возможность насладиться уникальной природой — увидеть высокие отвесные скалы, чистейшую воду Байкала, причудливые деревья. То, что порой сложно даже вообразить — фантастика! Также во время нашего путешествия мы заедем посмотреть на скульптуру знаменитого арт-деятеля Даши Намдакова — «Хранитель Байкала». Вперёд за незабываемыми впечатлениями!
с 1 мая по 30 октября
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|13 000 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|10 400 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Улан-Удэ - Турка - Ольхон - Улан-Удэ
- Услуги гида
- Питание - завтрак, обед, ужин
- Нахождение в национальном парке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, тёплые вещи, ветровку, солнечные очки, солнцезащитный крем, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кириченко
15 июл 2024
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодаря экскурсоводу Эльвире этот день пролетел как один миг и останется в памяти на всю жизнь!!!
А
Александр
8 июн 2024
Г
Григорий
30 мар 2024
Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!
И
Иван
30 мар 2024
Путешествие на остров Ольхон стало для меня настоящим приключением. Великолепные виды, легендарные места и кристально чистое озеро – всё это оставило незабываемые воспоминания!
Е
Елена
30 мар 2024
Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!
А
Алексей
30 мар 2024
Остров Ольхон - это настоящая жемчужина Байкала! Экскурсия была организована на высшем уровне, и каждая остановка была интересной и информативной. Рекомендую всем любителям приключений!
М
Мария
30 мар 2024
Экскурсия на остров Ольхон превзошла все мои ожидания! Невероятные пейзажи, исторические места и атмосфера загадочности - все это оставило незабываемые впечатления. Было очень приятно ощущать силу природы и истории этого места.
н
наталья
30 мар 2024
Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!
е
еленаиалександр
30 мар 2024
Эта поездка стала для нас настоящим открытием! Мы почувствовали себя частью природы и прониклись историей местных легенд. Спасибо турфирме за незабываемый отдых!
Д
Дмитрий
28 мар 2024
Экскурсия на остров Ольхон - это погружение в мир тайн и загадок Байкала. Я получил массу положительных эмоций, которые сделали свое дело, возвращаюсь домой полный сил и энергии
Л
Лариса
28 мар 2024
Эту экскурсию на остров Ольхон я запомню навсегда) Я впервые увидела такие потрясающие природные красоты, о которых даже не могла мечтать. Поездка на катере была комфортной, а виды с мысов Хобой и "Три Брата" просто захватывают дух! Отличная поездка, супер гид, отдельное спасибо капитану и его помощникам. Организация на высшем уровне. Мы остались очень довольны.
О
Ольга
26 мар 2024
Спасибо за потрясающий день на острове Ольхон! Впечатления от природы, культуры и атмосферы этого места невозможно передать словами. Это нужно увидеть своими глазами! Отдельное спасибо гиду Эльвире за столь интересные рассказы.
Входит в следующие категории Улан-Удэ
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