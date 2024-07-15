К Кириченко Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодаря экскурсоводу Эльвире этот день пролетел как один миг и останется в памяти на всю жизнь!!!

А Александр

Г Григорий Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!

И Иван Путешествие на остров Ольхон стало для меня настоящим приключением. Великолепные виды, легендарные места и кристально чистое озеро – всё это оставило незабываемые воспоминания!

Е Елена Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!

А Алексей Остров Ольхон - это настоящая жемчужина Байкала! Экскурсия была организована на высшем уровне, и каждая остановка была интересной и информативной. Рекомендую всем любителям приключений!

М Мария Экскурсия на остров Ольхон превзошла все мои ожидания! Невероятные пейзажи, исторические места и атмосфера загадочности - все это оставило незабываемые впечатления. Было очень приятно ощущать силу природы и истории этого места.

н наталья Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!

е еленаиалександр Эта поездка стала для нас настоящим открытием! Мы почувствовали себя частью природы и прониклись историей местных легенд. Спасибо турфирме за незабываемый отдых!

Д Дмитрий Экскурсия на остров Ольхон - это погружение в мир тайн и загадок Байкала. Я получил массу положительных эмоций, которые сделали свое дело, возвращаюсь домой полный сил и энергии

Л Лариса Эту экскурсию на остров Ольхон я запомню навсегда) Я впервые увидела такие потрясающие природные красоты, о которых даже не могла мечтать. Поездка на катере была комфортной, а виды с мысов Хобой и "Три Брата" просто захватывают дух! Отличная поездка, супер гид, отдельное спасибо капитану и его помощникам. Организация на высшем уровне. Мы остались очень довольны.