2 день

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос

Завтрак.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7-8 часов, иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.

Сначала тропа поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.

Перекус.

Для тех, кто не устал (на усмотрение гида), восхождение на плато Святого Носа (время восхождения до 15:00, при задержке и медленном темпе – гид имеет право повернуть группу вниз).

На юге и севере один горизонт и только вдали на западе виды горы, на которых даже летом остается снег.

Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).

Ужин.

Ночь на берегу.

Каждый участник обязан взять с собой на восхождение не менее 1 литра питьевой воды.