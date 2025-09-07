Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
«После треккинга поужинаем и отдохнём»
7 сен в 08:00
137 100 ₽ за человека
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7 -8 часов иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив»
67 000 ₽ за человека
Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники
Отправиться к Святому Носу, посетить Баргузинскую долину и Иволгинский дацан и погулять по льду
Начало: Улан-Удэ, аэропорт «Байкал», 10:00
15 мар в 10:00
89 900 ₽ за человека
