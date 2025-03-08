Гид познакомит с основами буддизма и местными традициями, предлагая путешествие на личном автомобиле.
Прогулка по историческому центру города и знакомство с его колоритом оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс попробовать национальные блюда и узнать больше о культуре региона. Начало экскурсии возможно в любом удобном месте
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия на личном авто
- 🍲 Дегустация национальной кухни
- 🏛 Прогулка по историческому центру
- 🕌 Знакомство с основами буддизма
- 🌟 Погружение в местные традиции
Что можно увидеть
- Исторический центр
Описание экскурсии
Первое знакомство с бурятской столицей
Давайте вместе откроем для себя удивительный мир буддизма и местных традиций. В этой экскурсии вы сможете узнать об основах буддизма, а также погрузиться в уникальную атмосферу бурятской столицы.
Обычаи и традиции
Мы познакомимся с местными обычаями и традициями, которые делают эту культуру поистине уникальной. Вы сможете увидеть, как живут местные жители, и узнать о значении различных ритуалов и праздников.
Национальная кухня
Не упустите возможность попробовать настоящую бурятскую кухню! Мы посетим местные кафе и рестораны, где вы сможете насладиться вкусными блюдами, которые не оставят вас равнодушными.
Прогулка по городу
Мы прокатимся по жилым кварталам и прогуляемся по живописному историческому центру. Здесь вы увидите красивые здания, памятники и другие достопримечательности, которые расскажут о богатой истории города.
Важная информация
- Экскурсия проводится на моем личном автомобиле.
- Мы можем начать в любом удобном для вас месте.
- Не забудьте взять с собой солнечные очки!
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по бурятской столице, где каждый найдет что-то интересное для себя!
Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский дацан Ринпоче Багша
- Лысая Гора
- Шишковка
- Площадь Славы
- Беркут
- Место основания города
- Свято-Одигитриевский кафедральный собор
- Памятник жертвам политических репрессий
- Улица Соборная
- Площадь Революции
- Арбат
- Театр оперы и балета
- Площадь Советов
- Голова Ленина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание - 300-450 руб. /чел.
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Питание не включено в стоимость (300-450 руб/чел)