Знакомство с Улан-Удэ

Увлекательное путешествие по Улан-Удэ: основы буддизма, местные традиции и национальная кухня. Погрузитесь в атмосферу бурятской столицы
Уникальная экскурсия по Улан-Удэ, где каждый сможет окунуться в атмосферу бурятской столицы.

Гид познакомит с основами буддизма и местными традициями, предлагая путешествие на личном автомобиле.

Прогулка по историческому центру города и знакомство с его колоритом оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс попробовать национальные блюда и узнать больше о культуре региона. Начало экскурсии возможно в любом удобном месте
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на личном авто
  • 🍲 Дегустация национальной кухни
  • 🏛 Прогулка по историческому центру
  • 🕌 Знакомство с основами буддизма
  • 🌟 Погружение в местные традиции
Знакомство с Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ
Ближайшие даты:
22
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мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр

Описание экскурсии

Первое знакомство с бурятской столицей

Давайте вместе откроем для себя удивительный мир буддизма и местных традиций. В этой экскурсии вы сможете узнать об основах буддизма, а также погрузиться в уникальную атмосферу бурятской столицы.

Обычаи и традиции

Мы познакомимся с местными обычаями и традициями, которые делают эту культуру поистине уникальной. Вы сможете увидеть, как живут местные жители, и узнать о значении различных ритуалов и праздников.

Национальная кухня

Не упустите возможность попробовать настоящую бурятскую кухню! Мы посетим местные кафе и рестораны, где вы сможете насладиться вкусными блюдами, которые не оставят вас равнодушными.

Прогулка по городу

Мы прокатимся по жилым кварталам и прогуляемся по живописному историческому центру. Здесь вы увидите красивые здания, памятники и другие достопримечательности, которые расскажут о богатой истории города.

Важная информация

  • Экскурсия проводится на моем личном автомобиле.
  • Мы можем начать в любом удобном для вас месте.
  • Не забудьте взять с собой солнечные очки!

Приглашаю вас в увлекательное путешествие по бурятской столице, где каждый найдет что-то интересное для себя!

Ежедневно с 09:00 до 15:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Буддийский дацан Ринпоче Багша
  • Лысая Гора
  • Шишковка
  • Площадь Славы
  • Беркут
  • Место основания города
  • Свято-Одигитриевский кафедральный собор
  • Памятник жертвам политических репрессий
  • Улица Соборная
  • Площадь Революции
  • Арбат
  • Театр оперы и балета
  • Площадь Советов
  • Голова Ленина
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание - 300-450 руб. /чел.
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом удобном месте
Завершение: Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Питание не включено в стоимость (300-450 руб/чел)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
8 мар 2025
Здравствуйте, очень всё отлично,Георгию большой респект,он молодец! Большое, большое ему спасибо!
Н
2 мар 2025
Прекрасная, познавательная экскурсия. Интересный, доброжелательный гид. Вместо 4 часов вышло все пять часов. Не хотели отпускать.

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