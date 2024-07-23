Исследуйте Заиграевский район Бурятии: поднимитесь на шаман-гору, полюбуйтесь скульптурами, познакомьтесь с татарской культурой и попробуйте целебную воду
В этом путешествии сочетаются природа и знакомство с культурой и бытом. Вы подниметесь на шаман-гору и полюбуетесь гигантскими скульптурами. Послушаете о татарских переселенцах и попробуете «желудочную» воду.
Узнаете истории этих мест и увидите, как живут простые люди в русской глубинке - в Заиграевском районе Бурятии.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона, узнать его традиции и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
🗻 Подъем на шаман-гору
🗿 Гигантские скульптуры
🍲 Татарская культура и обед
💧 Целебные источники
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Шаман-гора
Гигантские скульптуры
Центр татарской культуры
Желудочный источник Булаг
Описание экскурсии
Шаман-гора за селом Новая Брянь. Одно из самых известных мест района! По пути наверх вы увидите необычные каменные бусы. Узнаете о хозяине местности — грозном шамане, черты которого до сих пор можно разглядеть на скалах. И насладитесь невероятным видом с вершины. Oднaкo не забывайте: пoceщaть cвящeннyю гopy cлeдyeт тoлькo c чиcтыми пoмыcлaми, инaчe дyx шaмaнa paзгнeвaeтcя.
Райцентр Заиграево. Рассмотрим арт-объекты, которые смастерили жители этих мест — большие и очень большие. Исследуем самые необычные — «Человека-гору» и «Ладонь». На смотровой площадке «Ладонь» можно полазить. У нас в Бурятии везде надо лазить, рельеф горный:)
Центр татарской культуры в селе Старый Онохой. Нас встретит хозяйка с интересной программой: мастер-классом на выбор, музеем татарского быта и сытным татарским обедом. Вы послушаете о переселенцах в Бурятии и о том, как живёт община.
Желудочный источник Булаг в селе Онохой-Шибирь. В нашей республике бьёт много целебных источников. Есть те, что помогают при кожных заболеваниях, для работы сердца и т. д. Мы наберём чистейшей полезной воды в желудочном источнике.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Cube, есть один детский бустер
Дополнительно оплачивается: билет в центр татарской культуры с программой и обедом — 2500 руб. за человека
Тему мастер-класса мы подберём заранее, в зависимости от ваших интересов. Это может быть кулинарный мастер-класс, роспись кукол, татарские игры и т. д.
Экскурсия не подойдёт путешественникам, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, так как будут небольшие восхождения
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 454 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбил читать дальше
Улан-Удэ всем сердцем. Впервые оказавшись здесь осенью 2018 года, я не смог удержаться от соблазна вернуться сюда насовсем. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и городскими тайнами, которые мне удалось выведать. До встречи!