В этом путешествии сочетаются природа и знакомство с культурой и бытом. Вы подниметесь на шаман-гору и полюбуетесь гигантскими скульптурами. Послушаете о татарских переселенцах и попробуете «желудочную» воду. Узнаете истории этих мест и увидите, как живут простые люди в русской глубинке - в Заиграевском районе Бурятии. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона, узнать его традиции и насладиться красотой природы

Описание экскурсии

Шаман-гора за селом Новая Брянь. Одно из самых известных мест района! По пути наверх вы увидите необычные каменные бусы. Узнаете о хозяине местности — грозном шамане, черты которого до сих пор можно разглядеть на скалах. И насладитесь невероятным видом с вершины. Oднaкo не забывайте: пoceщaть cвящeннyю гopy cлeдyeт тoлькo c чиcтыми пoмыcлaми, инaчe дyx шaмaнa paзгнeвaeтcя.

Райцентр Заиграево. Рассмотрим арт-объекты, которые смастерили жители этих мест — большие и очень большие. Исследуем самые необычные — «Человека-гору» и «Ладонь». На смотровой площадке «Ладонь» можно полазить. У нас в Бурятии везде надо лазить, рельеф горный:)

Центр татарской культуры в селе Старый Онохой. Нас встретит хозяйка с интересной программой: мастер-классом на выбор, музеем татарского быта и сытным татарским обедом. Вы послушаете о переселенцах в Бурятии и о том, как живёт община.

Желудочный источник Булаг в селе Онохой-Шибирь. В нашей республике бьёт много целебных источников. Есть те, что помогают при кожных заболеваниях, для работы сердца и т. д. Мы наберём чистейшей полезной воды в желудочном источнике.

Организационные детали