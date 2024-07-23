Заиграевские чудеса из Улан-Удэ

Исследуйте Заиграевский район Бурятии: поднимитесь на шаман-гору, полюбуйтесь скульптурами, познакомьтесь с татарской культурой и попробуйте целебную воду
В этом путешествии сочетаются природа и знакомство с культурой и бытом. Вы подниметесь на шаман-гору и полюбуетесь гигантскими скульптурами. Послушаете о татарских переселенцах и попробуете «желудочную» воду.

Узнаете истории этих мест и увидите, как живут простые люди в русской глубинке - в Заиграевском районе Бурятии.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу региона, узнать его традиции и насладиться красотой природы

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🗻 Подъем на шаман-гору
  2. 🗿 Гигантские скульптуры
  3. 🍲 Татарская культура и обед
  4. 💧 Целебные источники
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Заиграевские чудеса из Улан-Удэ
Заиграевские чудеса из Улан-Удэ
Заиграевские чудеса из Улан-Удэ
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Шаман-гора
  • Гигантские скульптуры
  • Центр татарской культуры
  • Желудочный источник Булаг

Описание экскурсии

Шаман-гора за селом Новая Брянь. Одно из самых известных мест района! По пути наверх вы увидите необычные каменные бусы. Узнаете о хозяине местности — грозном шамане, черты которого до сих пор можно разглядеть на скалах. И насладитесь невероятным видом с вершины. Oднaкo не забывайте: пoceщaть cвящeннyю гopy cлeдyeт тoлькo c чиcтыми пoмыcлaми, инaчe дyx шaмaнa paзгнeвaeтcя.

Райцентр Заиграево. Рассмотрим арт-объекты, которые смастерили жители этих мест — большие и очень большие. Исследуем самые необычные — «Человека-гору» и «Ладонь». На смотровой площадке «Ладонь» можно полазить. У нас в Бурятии везде надо лазить, рельеф горный:)

Центр татарской культуры в селе Старый Онохой. Нас встретит хозяйка с интересной программой: мастер-классом на выбор, музеем татарского быта и сытным татарским обедом. Вы послушаете о переселенцах в Бурятии и о том, как живёт община.

Желудочный источник Булаг в селе Онохой-Шибирь. В нашей республике бьёт много целебных источников. Есть те, что помогают при кожных заболеваниях, для работы сердца и т. д. Мы наберём чистейшей полезной воды в желудочном источнике.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Cube, есть один детский бустер
  • Дополнительно оплачивается: билет в центр татарской культуры с программой и обедом — 2500 руб. за человека
  • Тему мастер-класса мы подберём заранее, в зависимости от ваших интересов. Это может быть кулинарный мастер-класс, роспись кукол, татарские игры и т. д.
  • Экскурсия не подойдёт путешественникам, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, так как будут небольшие восхождения

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеВыездныеНа весь деньПо БурятииПочувствовать себя местнымПрирода и пейзажи

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