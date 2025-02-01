Приглашаем вас в тур по местам силы и главным достопримечательностям Байкала.
Вы сможете покататься на коньках на кристально чистом льду, искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала.
Вы сможете покататься на коньках на кристально чистом льду, искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала.
Описание тура
Что вас ждет
Потрясающие пейзажи, чудеса и места силы зимнего Байкала — все это за 5 дней! Мы разработали для вас уникальную, насыщенную программу. В ней будет возможность покататься на коньках на кристально чистом льду площадью в тысячи квадратных метров; сделать кадры на фоне фантастических пейзажей — ледяных пещер, гротов, трещин и огромных сосулек; искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала… И это — лишь малая часть путешествия, но уже невероятно вдохновляющая. У вас также будет возможность поближе познакомиться с бурятской культурой: побывать в Иволгинском дацане — центре буддизма в России и посетить этно-программу "Мэндэ Байкал" — место силы и потрясающей природной красоты в местности "Каменная Черепаха". Отведать знаменитые Байкальские блюда, получить предсказание ламы-астролога и побывать на известном фестивале прямо на льду озера.
Важно знать:
Бронирование места по предоплате: 10 000 руб. сразу при бронировании. В первый день путешествия — оставшаяся сумма.
с 1 февраля по 30 апреля
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Местность «Каменная Черепаха»
- Маяк «Байкальская гавань»
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" и в отеле "Сосны" на Байкале
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 февраля по 30 апреля
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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