Что вас ждет

Потрясающие пейзажи, чудеса и места силы зимнего Байкала — все это за 5 дней! Мы разработали для вас уникальную, насыщенную программу. В ней будет возможность покататься на коньках на кристально чистом льду площадью в тысячи квадратных метров; сделать кадры на фоне фантастических пейзажей — ледяных пещер, гротов, трещин и огромных сосулек; искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала… И это — лишь малая часть путешествия, но уже невероятно вдохновляющая. У вас также будет возможность поближе познакомиться с бурятской культурой: побывать в Иволгинском дацане — центре буддизма в России и посетить этно-программу "Мэндэ Байкал" — место силы и потрясающей природной красоты в местности "Каменная Черепаха". Отведать знаменитые Байкальские блюда, получить предсказание ламы-астролога и побывать на известном фестивале прямо на льду озера.

Важно знать:

Бронирование места по предоплате: 10 000 руб. сразу при бронировании. В первый день путешествия — оставшаяся сумма.